Les entreprises américaines de gaz naturel progressent grâce aux prévisions météorologiques froides et aux exportations record de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en hausse, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 sont en hausse de 2,2 % à 4,46 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel augmentent , soutenus par des prévisions de temps plus froid et des flux de gaz record vers les usines d'exportation de GNL, alors que les traders attendent un rapport hebdomadaire fédéral sur le stockage prévu plus tard dans la journée

** Phil Flynn, analyste principal pour Price Futures Group, a déclaré: "Les prévisions sont un peu plus froides et avec ce mauvais temps hivernal, les gens commencent à acheter"

** Les compagnies de gaz naturel: Venture Global VG.N en hausse de 1,7%; Cheniere Energy LNG.N gagne 1,1%; Expand Energy EXE.O grimpe d'environ 1%

** Natgas ETFs: United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 1,9%, tandis que ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P grimpe de 3,65%