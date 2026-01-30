Les entreprises américaines de gaz naturel progressent grâce à l'augmentation des flux vers les usines d'exportation de GNL

30 janvier - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 5 % à 4,11 dollars par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel augmentent en raison de l'augmentation de la quantité de gaz acheminé vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié, y compris le retour probable d'un train de liquéfaction à Freeport LNG au Texas

** Sociétés de gaz naturel: CNX Resources CNX.N en hausse de 1,7%, Expand Energy EXE.O en hausse de 2,3%

** Les ETF sur le gaz naturel: United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 11% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 22,5%