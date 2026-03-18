Faste royal au premier jour de la visite d'Etat du président nigérian au Royaume-Uni

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu le 14 février 2026 à Argungu, dans le nord-ouest du Nigeria ( AFP / TOYIN ADEDOKUN )

Le président nigérian Bola Tinubu doit être reçu mercredi par le roi Charles III à l'occasion de sa visite d'Etat au Royaume-Uni, la première pour un représentant de ce pays le plus peuplé d'Afrique en près de 40 ans.

Le chef d'Etat du Nigeria, ancienne colonie britannique et membre du Commonwealth, s'est rendu plusieurs fois au Royaume-Uni depuis le début de son mandat en 2023. Mais jamais au titre d'une visite d'Etat, événement protocolaire accompagné d'un faste particulier.

Bola Tinubu et son épouse Oluremi Tinubu sont arrivés mardi après-midi à Londres, au lendemain d'explosions coordonnées imputées à des attentats-suicides qui ont fait au moins 23 morts et plus d'une centaine de blessés lundi soir à Maiduguri, grande ville du nord-est du Nigeria.

Le couple présidentiel doit rencontrer mercredi le prince héritier William et son épouse, la princesse Kate, avant de se rendre au château de Windsor - non loin de Londres -, où une audience est prévue avec Charles III.

Point d'orgue, un banquet d'Etat dans la soirée.

Après la pompe royale, s'ouvrira jeudi une séquence plus politique, avec un entretien avec le Premier ministre travailliste Keir Starmer.

Une rencontre avec des membres de la diaspora nigériane au Royaume-Uni est également prévue, selon le programme officiel.

- Insurrection jihadiste -

Le Royaume-Uni et le Nigeria sont des partenaires majeurs dans le commerce, l'aide au développement et la défense. Ils ont conclu en novembre 2024 un partenariat stratégique pour renforcer leur coopération économique, migratoire et sécuritaire.

Ce pays d'Afrique est confronté depuis 2009 à une insurrection jihadiste. Le président américain Donald Trump a dénoncé un prétendu "génocide" contre les chrétiens au Nigeria, accusant les autorités nigérianes de laisser faire.

Ces accusations ont été rejetées par le gouvernement nigérian et les analystes, qui insistent sur le fait que les victimes des violences sont de toutes confessions.

La Première dame nigériane, pasteure chrétienne, doit prêcher jeudi au palais de Lambeth, siège de l'Eglise anglicane d'Angleterre.

Elle doit rencontrer des représentants de cette Eglise, alors qu'un mouvement anglican conservateur réuni récemment à Abuja conteste l'autorité de Sarah Mullally, première femme nommée archevêque de Canterbury. Elle est à ce titre la plus haute responsable religieuse de l'Eglise d'Angleterre et cheffe spirituelle de la communion anglicane.

Le programme officiel ne prévoit pas de rencontre avec l'opposition conservatrice comme c'est l'usage.

La cheffe des conservateurs, Kemi Badenoch, d'origine nigériane, a à plusieurs reprises critiqué publiquement le pays où elle a grandi, notamment sur les questions de corruption et de violence.

M. Tinubu avait été reçu par le roi Charles III en septembre 2024. Charles s'est quant à lui rendu à quatre reprises au Nigeria en tant que prince de Galles.