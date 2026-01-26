 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises américaines de gaz naturel progressent alors que le gel des puits réduit la production à son niveau le plus bas depuis deux ans
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 16:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 15,2 % à 6,075 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel ont grimpé pour atteindre leur plus haut niveau depuis trois ans lundi, après qu'une tempête arctique au cours du week-end ait gelé les puits de pétrole et de gaz et les canalisations, réduisant la production de gaz à son niveau le plus bas depuis deux ans dimanche

** Les compagnies de gaz naturel: CNX Resources CNX.N en hausse de 1,4%, Expand Energy EXE.O en hausse d'environ 1%

** Les ETFs du gaz naturel: United States Natural Gas Fund

UNG.P en hausse de 3% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en hausse de 6,3%

Valeurs associées

CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CNX RESOURCES
37,120 USD NYSE +1,31%
EXPAND ENER
110,6429 USD NASDAQ +1,05%
Gaz naturel
5,28 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
65,50 USD Ice Europ -1,19%
Pétrole WTI
60,63 USD Ice Europ -1,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank