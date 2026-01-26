Les entreprises américaines de gaz naturel progressent alors que le gel des puits réduit la production à son niveau le plus bas depuis deux ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 15,2 % à 6,075 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel ont grimpé pour atteindre leur plus haut niveau depuis trois ans lundi, après qu'une tempête arctique au cours du week-end ait gelé les puits de pétrole et de gaz et les canalisations, réduisant la production de gaz à son niveau le plus bas depuis deux ans dimanche

** Les compagnies de gaz naturel: CNX Resources CNX.N en hausse de 1,4%, Expand Energy EXE.O en hausse d'environ 1%

** Les ETFs du gaz naturel: United States Natural Gas Fund

UNG.P en hausse de 3% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en hausse de 6,3%