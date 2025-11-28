Les entreprises américaines de gaz naturel gagnent du terrain grâce aux perspectives de froid et à la hausse de la demande

28 novembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel gagnent, dans le sillage de la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 sont en hausse de 3,7 % à 4,73 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel augmentent en raison des prévisions d'un temps plus froid et d'une demande plus élevée, tandis que les données sur les retraits de stockage plus importants que prévu cette semaine ont apporté un soutien

** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources en hausse de 2,3% CNX.N et Cheniere Energy LNG.N gagnent ~2%, Williams Companies WMB.N et Energy Transfer ET.N augmentent tous deux de 1,3%

** Les ETFs augmentent: United States Natural Gas Fund

UNG.P en hausse de 3% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en hausse de 6,2%