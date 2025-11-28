 Aller au contenu principal
Les entreprises américaines de gaz naturel gagnent du terrain grâce aux perspectives de froid et à la hausse de la demande
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 17:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 novembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel gagnent, dans le sillage de la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 sont en hausse de 3,7 % à 4,73 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel augmentent en raison des prévisions d'un temps plus froid et d'une demande plus élevée, tandis que les données sur les retraits de stockage plus importants que prévu cette semaine ont apporté un soutien

** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources en hausse de 2,3% CNX.N et Cheniere Energy LNG.N gagnent ~2%, Williams Companies WMB.N et Energy Transfer ET.N augmentent tous deux de 1,3%

** Les ETFs augmentent: United States Natural Gas Fund

UNG.P en hausse de 3% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en hausse de 6,2%

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
209,330 USD NYSE +1,68%
CNX RESOURCES
38,965 USD NYSE +1,72%
ENERGY TRANSFER
16,635 USD NYSE +1,22%
Gaz naturel
4,56 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,37 USD Ice Europ -0,03%
Pétrole WTI
59,49 USD Ice Europ +0,63%
WILLIAMS COMPANI
61,045 USD NYSE +1,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

