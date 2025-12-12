Les entreprises américaines de gaz naturel en baisse en raison de prévisions météorologiques plus clémentes et d'une demande plus faible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 2,5 % à 4,13 $ par million d'unités thermiques britanniques, leur niveau le plus bas depuis le 3 novembre. Le contrat est en baisse de 22% depuis le début de la semaine

** Les prix du gaz naturel chutent à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois, sur la voie de la première baisse hebdomadaire en deux mois, alors que les prévisions d'un temps plus doux et d'une demande plus faible la semaine prochaine, ainsi qu'une production proche du record et d'importantes quantités de gaz stocké, ont fait pression sur les prix

** Les compagnies de gaz naturel chutent: CNX Resources

CNX.N 3,5%, EQT Corp EQT.N 1,4%, Williams Companies WMB.N 2,2% et NextDecade NEXT.O 2%

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P ont baissé de 3,1%, et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P a baissé de 7,3%