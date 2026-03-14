Ukraine: au moins quatre morts dans une attaque russe "massive" sur la région de Kiev

Les vitres d'un immeuble d'habitation soufflées après une attaque de missile et de drone dans la localité ukrainienne de Brovary, près de Kiev, le 14 mars 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Au moins quatre personnes ont été tuées et quinze blessées dans des frappes russes "massives" sur plusieurs régions d'Ukraine, et notamment sur celle de la capitale Kiev où des infrastructures énergétiques ont été ciblées, ont annoncé samedi les autorités.

Un pompier sur les lieux d'un incendie après une attaque de missile et de drone dans la localité ukrainienne de Brovary, près de Kiev, le 14 mars 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

"La région de Kiev a connu une nouvelle nuit difficile. Malheureusement, le bilan s'élève désormais à quatre morts. Quinze habitants de la région ont été blessés", a annoncé sur Telegram le gouverneur régional, Mykola Kalachnyk, précisant que le bilan pouvait encore s'alourdir.

Selon le président Volodymyr Zelensky, "l'attaque massive" a visé également les régions de Soumy (nord), Kharkiv (nord-est), Dnipro (centre), et Mykolaïv (sud).

"La cible principale des Russes était les infrastructures énergétiques de la région de Kiev, mais malheureusement, des immeubles d'habitation, des écoles et des commerces civils ont également été touchés de plein fouet et endommagés", a-t-il indiqué.

Un pompier sur les lieux d'un incendie après une attaque de missile et de drone dans la localité ukrainienne de Brovary, près de Kiev, le 14 mars 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Selon l'armée de l'air ukrainienne, 430 drones et 68 missiles ont été tirés par la Russie lors de cette attaque, dont respectivement 402 et 58 ont été interceptés.

"Chaque nuit de frappes russes de ce type rappelle à tous nos partenaires que les défenses antiaériennes et les missiles qui les équipent constituent en réalité une nécessité quotidienne", a plaidé M. Zelensky.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, l'Ukraine s'inquiète de voir les moyens de défense antiaérienne occidentaux être redirigés vers cette région plutôt que potentiellement fournis à Kiev.

Des pompiers sur les lieux d'un incendie après une attaque de missile et de drone dans la localité ukrainienne de Brovary, près de Kiev, le 14 mars 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

En visite en France vendredi où il a été reçu par le président Emmanuel Macron, M. Zelensky s'était également inquiété que la levée temporaire des sanctions américaines contre le pétrole russe apporte à Moscou de nouvelles rentrées d'argent pour financer son effort de guerre.

Les Etats-Unis ont proposé de nouveaux pourparlers sous leur médiation la semaine prochaine entre Russes et Ukrainiens pour tenter de trouver une issue au conflit. Les précédents cycles de négociations n'avaient pas abouti à des progrès tangibles, buttant notamment sur la question des territoires.