Les entreprises américaines de gaz naturel chutent en raison des prévisions d'un temps moins froid que prévu
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 18:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel chutent, suivant la baisse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 11,5 % à 6,019 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel chutent en raison des prévisions d'un temps moins froid que prévu au cours des deux prochaines semaines, d'une légère augmentation de la production avec la remise en service de certains puits gelés et de faibles flux de gaz vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié (LNG)

** Sociétés de gaz naturel: CNX Resources CNX.N en baisse de ~3%; Expand Energy EXE.O perd 4,5%

** FNB de gaz naturel: United States Natural Gas Fund

UNG.P et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P tous deux en baisse marginale

Valeurs associées

CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CNX RESOURCES
36,630 USD NYSE -2,16%
EXPAND ENER
108,6750 USD NASDAQ -3,28%
Gaz naturel
6,80 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,23 USD Ice Europ +2,34%
Pétrole WTI
62,12 USD Ice Europ +2,17%
