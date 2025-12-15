Les entreprises américaines de gaz naturel chutent en raison de prévisions météorologiques plus clémentes et d'une production quasi record

15 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel baissent, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 0,4 % à 4,095 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel chutent en raison des prévisions d'un temps plus doux que prévu au cours des deux prochaines semaines, d'une production presque record, d'une grande quantité de gaz stocké et des récentes baisses des prix du gaz dans le monde entier

** Actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N , Cheniere Energy LNG.N et Energy Transfer ET.N en baisse de ~1%, Williams Companies WMB.N en baisse de 1,4%

** ETFs: United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 2,5% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 5%