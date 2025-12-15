Le fils de Rob Reiner arrêté après la mort du réalisateur et de son épouse

Le cinéaste américain Rob Reiner et son épouse Michele Reiner à Washington, le 3 décembre 2023 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Le fils de Rob Reiner a été arrêté après la découverte du corps sans vie du cinéaste et de son épouse à leur domicile de Los Angeles, rapportent les médias américains lundi, Donald Trump imputant le drame à l'anti-trumpisme "enragé" du réalisateur.

Le cinéaste de 78 ans, auteur de la comédie romantique à succès "Quand Harry rencontre Sally" et de "The Princess Bride", une parodie de contes de fée à l'humour décalé, a été retrouvé mort dimanche au côté de son épouse Michele Singer dans leur maison située dans un quartier huppé de la métropole.

Selon les médias américains, le fils de Rob Reiner, Nick Reiner, a été arrêté. Soupçonné de meurtres, il a été placé en détention dans une prison de Los Angeles, d'après le Los Angeles Times.

Aucun autre détail n'a été communiqué par la police sur les causes de la mort des victimes. Des médias américains, citant des sources policières, ont affirmé que le couple avait été poignardé, tandis que le site people TMZ a rapporté que le réalisateur et son épouse avaient été égorgés par un membre de leur famille lors d'une dispute.

Donald Trump s'est de son côté déchaîné contre Rob Reiner, assurant que son décès était le résultat de son "anti-trumpisme "enragé".

Sa mort "serait due à la colère qu'il a suscitée chez d'autres" avec sa "névrose anti-Trump", a écrit le président américain sur Truth Social, poursuivant: "Il était connu pour rendre les gens FOUS par son obsession enragée contre le président Donald J. Trump."

Militant de longue date proche des démocrates, le cinéaste était un défenseur du droit au mariage pour tous et un critique virulent de l'administration Trump.

Amie du couple, l'ancienne vice-présidente démocrate Kamala Harris a déclaré sur X être "dévastée d'apprendre leur décès" tandis que l'ancien président Barack Obama a affirmé que lui et sa femme Michelle avaient le "coeur brisé" par cette tragédie.

Rob Reiner a offert au public "certaines de nos histoires les plus aimées à l'écran. Mais derrière toutes les histoires qu'il a produites se cachait une profonde croyance en la bonté des gens", a déclaré l'ancien président sur X.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a également présenté ses condoléances, saluant "l'empathie sans bornes" du cinéaste.

- "Ami merveilleux"-

Une voiture de police devant le domicile de Rob Reiner, le 14 décembre 2025 à Brentwood, en Californie ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

D'abord acteur dans des séries télévisées dans les années 1970, il a commencé sa carrière comme réalisateur en 1984 avec le film "Spinal Tap" sur un groupe de rock imaginaire. Il restera surtout l'auteur de nombreux films cultes, notamment "Quand Harry rencontre Sally" avec Billy Crystal et Meg Ryan, "The Princess Bride" avec Robin Wright et Mandy Patinkin mais aussi "Stand by me" ou encore "Misery".

En 1993, son film "Des hommes d'honneur" - avec Tom Cruise, Jack Nicholson et Demi Moore - avait été nommé aux Oscars. Au total, Rob Reiner a réalisé 23 longs-métrages.

Retrouvant parfois son rôle de comédien, il était apparu récemment dans quatre épisodes de la série "The Bear".

L'actrice Kathy Bates, qui a travaillé avec Rob Reiner sur le film "Misery" (1990), s'est dite "horrifiée d'apprendre cette terrible nouvelle" dans un communiqué à NBC.

"J'aimais Rob. Il était brillant et bienveillant, un homme qui a réalisé des films de tous les genres pour se dépasser en tant qu'artiste. Il a aussi défendu avec courage ses convictions politiques (...). Michele était une photographe de grand talent (...). J'ai le coeur brisé pour eux deux", a déclaré la comédienne.

L'auteur Stephen King dont la nouvelle "The Body" a inspiré le classique "Stand By Me" du cinéaste (1986) a rendu hommage à un "ami merveilleux", l'acteur John Cusack se disant "à court de mots".