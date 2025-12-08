 Aller au contenu principal
Les entreprises américaines de gaz naturel chutent en raison de prévisions météorologiques plus clémentes
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 17:12

8 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel chutent, suivant la baisse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont chuté de 5,7 % à 4,987 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel ont chuté en raison des prévisions d'un temps moins froid que prévu au cours des deux prochaines semaines, d'une production presque record, d'une grande quantité de gaz stocké et de la baisse des prix dans le monde entier

** Actions des sociétés de gaz naturel: Cheniere Energy

LNG.N en baisse de ~2%, Expand Energy EXE.O en baisse de 1,4% et Williams Companies WMB.N en baisse de 1,4%

** Les ETFs baissent: United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 6,4% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en baisse de ~13%

Environnement

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
202,480 USD NYSE -1,39%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
EXPAND ENER
120,1450 USD NASDAQ -2,21%
Gaz naturel
5,29 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,75 USD Ice Europ -1,74%
Pétrole WTI
59,10 USD Ice Europ -1,68%
WILLIAMS COMPANI
61,930 USD NYSE -1,37%
