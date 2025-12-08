Les entreprises américaines de gaz naturel chutent en raison de prévisions météorologiques plus clémentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel chutent, suivant la baisse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont chuté de 5,7 % à 4,987 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel ont chuté en raison des prévisions d'un temps moins froid que prévu au cours des deux prochaines semaines, d'une production presque record, d'une grande quantité de gaz stocké et de la baisse des prix dans le monde entier

** Actions des sociétés de gaz naturel: Cheniere Energy

LNG.N en baisse de ~2%, Expand Energy EXE.O en baisse de 1,4% et Williams Companies WMB.N en baisse de 1,4%

** Les ETFs baissent: United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 6,4% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P en baisse de ~13%