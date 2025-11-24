Les entreprises américaines de gaz naturel chutent en raison d'une production record et d'un stockage abondant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 1,9 % à 4,49 $ par million d'unités thermiques britanniques; le contrat avait clôturé vendredi à son plus haut niveau depuis le 13 novembre ** Les prix du gaz naturel baissent en raison d'une production record et d'une grande quantité de gaz stocké malgré des flux quasi records vers les usines d'exportation de GNL et des prévisions d'un temps plus froid et d'une demande plus élevée que prévu au cours des deux prochaines semaines

** Actions des sociétés de gaz naturel: EQT Corp chute de ~1%, Cheniere Energy LNG.N baisse de 1,7%; Energy Transfer

ET.N , Williams Companies WMB.N et CNX Resources CNX.N baissent marginalement

** NextDecade NEXT.O en baisse de 2,6 % et New Fortress Energy NFE.O en baisse de 5,9 % ** NEXT entame le processus de pré-dépôt réglementaire pour ajouter une sixième unité de liquéfaction et un poste d'amarrage supplémentaire à son projet Rio Grande LNG au Texas, avec une demande complète attendue en 2026

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P ont baissé de 1,9%, et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

BOIL.P a baissé de 3,9%