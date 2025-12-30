 Aller au contenu principal
Les entreprises américaines de gaz naturel augmentent grâce aux prévisions de températures plus froides
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 décembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 4 % à 4,15 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel sont soutenus par les attentes d'une demande accrue due à un temps plus froid et à des flux de gaz record vers les usines d'exportation de GPL

** Sociétés de gaz naturel: CNX Resources CNX.N en hausse de 1,1%, Expand Energy EXE.O en hausse de 1%

** Les ETF de gaz naturel: United States Natural Gas Fund

UNG.P et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P progressent chacun de 4%

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
192,770 USD NYSE +0,04%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CNX RESOURCES
37,010 USD NYSE +0,49%
EXPAND ENER
112,8950 USD NASDAQ +1,00%
Gaz naturel
4,69 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,02 USD Ice Europ +0,44%
Pétrole WTI
58,31 USD Ice Europ +0,86%
