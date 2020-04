Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les entrepôts d'Amazon fermés en France jusqu'au 22 avril Reuters • 19/04/2020 à 15:31









PARIS, 19 avril (Reuters) - Amazon AMZN.O a déclaré dimanche que ses centres de distribution en France resteraient fermés jusqu'au 22 avril au moins, dans le cadre du bras de fer qui oppose le géant américain de la distribution aux syndicats au sujet des conditions sanitaires dans les sites du groupe dans un contexte d'épidémie du nouveau coronavirus. Saisi par l'Union syndicale Solidaires, le tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) a imposé mardi au géant américain du commerce en ligne de se limiter aux produits d'alimentation, d'hygiène et de santé le temps d'évaluer les conditions de sécurité pour ses salariés dans ses entrepôts. Risquant un million d'euros d'astreinte par jour de retard, Amazon a pris la décision radicale de fermer la totalité de centres de distribution. Les 10.000 salariés, dont un tiers d'intérimaires, qui travaillent dans ces six entrepôts, conserveront la totalité de leurs salaires. "Nous attendons avec intérêt que notre appel soit entendu mardi 21 avril", a déclaré Amazon, ajoutant que ses employés allaient devoir "continuer à rester chez eux cette semaine(jusqu'au mercredi 22 avril inclus)". Le groupe basé à Seattle est interpellé dans plusieurs pays sur la sécurité et les conditions de travail des salariés qui travaillent dans ses entrepôts face à la propagation de l'épidémie de coronavirus. (Benoît Van Overstraeten)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -1.38%