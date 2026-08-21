Les entrées de capitaux dans les fonds d'actions mondiaux ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines avant une vague de ventes en fin de séance

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Les fonds d'actions mondiaux ont enregistré leurs plus importants afflux hebdomadaires depuis trois semaines jusqu'au 19 août, les investisseurs misant sur une saison des résultats solide, même si la hausse des rendements obligataires et des cours du pétrole a commencé à peser sur les marchés.

Ces données sur les flux de fonds ont précédé une vague de ventes généralisée en fin de semaine. Vendredi, les actions mondiales s'apprêtaient à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-juillet, la hausse des rendements des obligations d'État, les prix élevés du pétrole et le retour des craintes inflationnistes pesant sur les valorisations boursières.

Les fonds d’actions mondiaux ont enregistré des entrées nettes de 22,01 milliards de dollars au cours de la semaine, leur plus forte progression hebdomadaire depuis le 29 juillet, selon les données de LSEG Lipper.

Les investisseurs sont restés optimistes quant à la bonne saison des résultats, alors qu’environ 90 % des entreprises de l’indice MSCI World avaient publié leurs résultats du deuxième trimestre, avec un bénéfice net cumulé en hausse de 39,7 % par rapport à l’année précédente, selon les données de LSEG.

Anthropic a prévu une forte croissance du chiffre d’affaires en début de semaine . Les investisseurs attendent désormais les résultats de Nvidia NVDA.O la semaine prochaine pour obtenir des indications sur la demande en infrastructures d’IA et sur le chiffre d’affaires des centres de données.

Par région, les fonds d’actions américains ont attiré 11,72 milliards de dollars, leur plus important afflux hebdomadaire depuis le 29 juillet. Les fonds d’actions européens et asiatiques ont également enregistré des achats nets de 4,70 milliards et 2,96 milliards de dollars, respectivement.

Parmi les fonds sectoriels, les fonds technologiques ont attiré 1,55 milliard de dollars d’entrées après une semaine de sorties nettes. Les investisseurs ont également acheté pour 536 millions de dollars de fonds d’actions liés à l’or et aux métaux précieux, mais ont vendu pour 1,59 milliard de dollars de fonds du secteur financier.

Par ailleurs, les investisseurs ont poursuivi leurs achats nets de fonds obligataires pour la vingtième semaine consécutive, avec un montant net de 15,42 milliards de dollars.

Ils ont acheté pour 4,49 milliards de dollars nets de fonds obligataires en devises fortes, leur plus important achat hebdomadaire depuis le 8 juillet. Les fonds obligataires à court terme et les fonds obligataires d’État ont également enregistré des entrées notables de 3,32 milliards et 1,99 milliard de dollars, respectivement.

Les entrées nettes hebdomadaires dans les fonds monétaires se sont élevées à 3,71 milliards de dollars, leur plus bas niveau depuis trois semaines.

Du côté des matières premières, les fonds investis dans l’or et les autres métaux précieux ont attiré 2,04 milliards de dollars, prolongeant ainsi leur série d’entrées de capitaux à six semaines. Les fonds du secteur de l’énergie ont en revanche enregistré 146 millions de dollars de sorties de capitaux, après avoir attiré 434 millions de dollars la semaine précédente.

Les données portant sur 28 980 fonds des marchés émergents ont montré que les fonds d’actions sont restés très demandés pour la sixième semaine consécutive, attirant 1,57 milliard de dollars d’entrées. Les fonds obligataires ont également enregistré un solde net de 493 millions de dollars, marquant ainsi une troisième semaine consécutive d’entrées.