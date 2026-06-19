Les entrées de capitaux dans les fonds d'actions américains s'envolent grâce à l'accord sur l'Iran ; le secteur technologique attire des investissements hebdomadaires records

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Les fonds d'actions américains ont attiré un afflux massif de capitaux au cours de la semaine qui s'est terminée le 17 juin, l'optimisme suscité par un accord provisoire entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre et à rouvrir le détroit d'Ormuz ayant apaisé les craintes inflationnistes et alimenté de forts investissements dans le secteur technologique.

Les fonds d’actions américains ont enregistré un afflux net de 38,37 milliards de dollars au cours de leur meilleure semaine depuis le 13 novembre 2024, les fonds du secteur technologique ayant enregistré une hausse record de 21,46 milliards de dollars, selon les données de LSEG Lipper. Les États-Unis et l’Iran ont signé mercredi un accord prolongeant de 60 jours supplémentaires le cessez-le-feu annoncé en avril, ce qui permettra aux deux parties de négocier une trêve permanente.

Cet accord prévoit également la reprise totale du trafic maritime «sans frais» dans le détroit d’Ormuz, une voie d’approvisionnement pétrolier mondiale majeure dont la fermeture pendant le conflit avait entraîné une forte hausse des prix du brut.

Les fonds américains axés sur les petites capitalisations, les multi-capitalisations et les moyennes capitalisations ont attiré des investissements nets hebdomadaires de 6,52 milliards de dollars, 5,02 milliards de dollars et 1,42 milliard de dollars, respectivement, tandis que les fonds axés sur les grandes capitalisations ont enregistré une sortie nette de 6,55 milliards de dollars.

Les fonds des secteurs de l’industrie, de la finance, ainsi que des métaux et des mines ont enregistré des entrées de capitaux de 2,35 milliards de dollars, 639 millions de dollars et 586 millions de dollars, respectivement.

Les fonds obligataires américains ont attiré un montant net de 9,85 milliards de dollars, la demande s’étant prolongée pour la neuvième semaine consécutive.

Les fonds obligataires nationaux imposables généraux et les fonds à notation « investment grade » à échéance courte à moyenne ont dominé les flux des fonds obligataires, avec des investissements nets hebdomadaires de 3,4 milliards de dollars et 3,09 milliards de dollars, respectivement.

Les fonds monétaires américains ont enregistré 53,25 milliards de dollars d’achats nets, inversant ainsi la tendance des ventes nettes de 16,6 milliards de dollars observée la semaine précédente.