Les entrées de capitaux dans les fonds d'actions américains atteignent leur plus haut niveau depuis trois semaines grâce à la demande des fabricants de puces électroniques

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Les entrées de capitaux dans les fonds d'actions américains ont atteint leur plus haut niveau en trois semaines au cours de la semaine s'achevant le 13 mai, portées par l'optimisme suscité par une saison des résultats solide et les prévisions de chiffre d'affaires robustes des fabricants de puces, malgré une montée des pressions inflationnistes .

Selon les données de LSEG Lipper, les investisseurs ont injecté 22,37 milliards de dollars nets dans les fonds d'actions américains, ce qui représente leur plus important achat net hebdomadaire depuis les 27,97 milliards de dollars d'entrées enregistrés au cours de la semaine du 22 avril.

Les solides prévisions de ventes des fabricants de puces Advanced Micro Devices AMD.O et Microchip Technology MCHP.O la semaine dernière ont renforcé le moral des investisseurs et propulsé l'indice S&P 500 .SPX à un niveau record de 7 517,12 points jeudi.

Les données de LSEG portant sur 455 composantes du S&P 500 ont montré qu'environ 83 % des entreprises ont dépassé les estimations moyennes de bénéfices des analystes pour le premier trimestre.

Les entrées de capitaux vers les fonds américains de grandes capitalisations, d'un montant de 17,06 milliards de dollars, ont été les plus importantes depuis six semaines. Les fonds de moyennes et petites capitalisations ont toutefois enregistré des sorties nettes de 1,25 milliard et 2,53 milliards de dollars, respectivement.

Le secteur technologique a enregistré des investissements nets hebdomadaires records de 8,51 milliards de dollars, tandis que le secteur financier a subi une sortie de capitaux de 1,37 milliard de dollars.

Les entrées de capitaux dans les fonds obligataires ont atteint un plus haut sur trois mois, à 12,9 milliards de dollars, au cours de la semaine.

Les segments des fonds américains de qualité « investment grade » à échéance courte à moyenne, des fonds obligataires nationaux imposables généraux et des fonds d'État et du Trésor à échéance courte à moyenne ont attiré des investissements nets significatifs de 4,02 milliards de dollars, 3,08 milliards de dollars et 2,14 milliards de dollars, respectivement.

Dans le même temps, les investisseurs ont retiré 4,4 milliards de dollars nets des fonds monétaires, après avoir effectué des achats nets de 113,53 milliards de dollars la semaine précédente.