Les entrées de capitaux dans la gestion de fortune privée de Blackstone se sont améliorées en juin, selon son président

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BX.N , filiale de Blackstone, a enregistré une augmentation des flux de capitaux provenant des investisseurs particuliers en juin, alors que les fonds visant à leur donner accès à des actifs privés rarement négociés ont connu un recul, a déclaré mardi le président et directeur des opérations du plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde.

« Au cours de la période d'avril et mai, du 1er avril au 1er mai, nous avons constaté un ralentissement, mais dès le 1er juin, nous affichions une hausse de 50 %, revenant aux niveaux du premier trimestre », a déclaré Jon Gray lors de la Morgan Stanley U.S. Financials Conference à New York. Pour la première fois de leur histoire, les fonds de crédit privés destinés aux particuliers fortunés ont enregistré davantage de retraits que de nouveaux engagements en début d’année. La société suisse Partners Group PGHN.S a établi la semaine dernière un lien entre l’augmentation des demandes d’investisseurs visant à retirer des fonds de capital-investissement et la propagation des inquiétudes concernant le crédit privé à d’autres classes d’actifs.

M. Gray a établi une distinction entre l'appétit pour le crédit et celui pour les actions.

« Nous enregistrons actuellement des flux plus faibles dans le crédit, compte tenu de l'agitation, mais si l'on se tourne vers le capital-investissement, le 1er juin, nous avons enregistré les flux entrants les plus importants et les meilleurs que nous ayons connus depuis le lancement du produit », a déclaré Gray.