Les enquêteurs retracent les mouvements du suspect du meurtre de UnitedHealth à mesure que des détails émergent

Mardi, les enquêteurs cartographiaient les mouvements d'un homme de 26 ans accusé d'avoir abattu un cadre de UnitedHealth, Brian Thompson, dans les rues de Manhattan la semaine dernière, après une chasse à l'homme tentaculaire de cinq jours qui s'est achevée par son arrestation dans un restaurant fast-food en Pennsylvanie.

Les autorités ont déclaré qu'elles cherchaient également à savoir si le suspect, Luigi Mangione , avait bénéficié de l'aide d'un complice avant ou après la fusillade effrontée, qui a offert peu d'indices immédiats sur l'identité du tireur.

Mangione a été repéré lundi dans un McDonald's d'Altoona, en Pennsylvanie, par un employé qui pensait qu'il ressemblait au tireur sur les images de surveillance diffusées par la police. L'arme, les vêtements et les fausses pièces d'identité trouvés en sa possession correspondent tous étroitement à ceux utilisés par le tireur, a déclaré la police.

Il est accusé d'usage d'armes à feu et de contrefaçon en Pennsylvanie et a été traduit en justice à Altoona lundi. Plus tard dans la soirée, les procureurs de New York ont porté des accusations de meurtre et d'usage d'armes à feu et devraient demander l'extradition de Mangione dans les jours à venir.

Le mobile du tireur n'est pas clair, mais la police a déclaré que M. Thompson, directeur général de l'une des plus grandes compagnies d'assurance maladie du pays, avait été délibérément visé.

Mangione souffrait de douleurs dorsales chroniques qui limitaient sa vie quotidienne, selon plusieurs témoignages. Son profil sur X montre une image de fond d'une radiographie avec ce qui semble être des vis et des plaques insérées dans le bas du dos.

De janvier à juin 2022, Mangione a vécu au sein de la communauté Surfbreak, semblable à un dortoir pour adultes, où il dirigeait un club de lecture et pratiquait le surf, la randonnée et l'escalade, selon le site d'information en ligne hawaïen Civil Beat et d'autres médias.

Le fondateur du groupe, R.J. Martin, a déclaré que la douleur de Mangione persistait depuis des années, causée par des vertèbres mal alignées qui pinçaient la moelle épinière de Mangione, et qu'il était parti pour le continent à un moment donné pour se faire opérer.

Mais il est devenu "silencieux" en juin ou juillet, a déclaré Martin à Civil Beat.

À un moment donné, Mangione a suggéré au club de lecture du groupe de lire le manifeste de Ted Kaczynski - l'Unabomber - à titre de plaisanterie, a déclaré Martin.

LE PISTOLET FANTÔME

Mangione, diplômé de l'Ivy League et major d'une école privée pour garçons du Maryland, possédait un pistolet fantôme chargé - une arme à feu assemblée à partir de pièces détachées, ce qui la rend intraçable - ainsi qu'un silencieux, ont déclaré les autorités lundi. L'arme et ses vêtements ressemblaient beaucoup à ceux utilisés par le tireur.

Il était également en possession d'une importante somme d'argent et de plusieurs fausses pièces d'identité, dont une fausse carte d'identité du New Jersey qui correspondait à celle utilisée par le tireur pour s'enregistrer dans une auberge de Manhattan quelques jours avant la fusillade, d'après les autorités.

La police a trouvé un document manuscrit qui permet de mieux comprendre les motivations du tireur. Le New York Times, citant un responsable des forces de l'ordre, a rapporté que ce document contenait la phrase suivante: "Ces parasites l'ont bien cherché".

La famille de M. Mangione a publié un communiqué dans lequel elle déclare ne connaître que ce qui a été rapporté par les médias.

"Notre famille est choquée et dévastée par l'arrestation de Luigi", a déclaré la famille dans un communiqué publié sur le compte X de Nino Mangione, législateur du Maryland. "Nous offrons nos prières à la famille de Brian Thompson et nous demandons aux gens de prier pour toutes les personnes impliquées

ÉCHAPPÉE DE BRAZEN

Le tireur a réussi à échapper à la capture pendant des jours après l'attaque de mercredi dernier à l'extérieur de l'hôtel Hilton dans le centre de Manhattan.

Après avoir guetté Thompson, le suspect masqué lui a tiré dans le dos avant de s'enfuir à pied, à vélo dans Central Park, puis jusqu'à une gare routière du nord de Manhattan, où la police pense qu'il est monté dans un bus et a quitté la ville.

Les mots "deny" (nier), "defend" (défendre) et "depose" (déposer) ont été gravés sur des douilles trouvées sur les lieux, ont rapporté plusieurs médias. Ces mots évoquent le titre d'un livre de 2010 critiquant le secteur de l'assurance, "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It" (Retard, refus, défense: pourquoi les compagnies d'assurance ne paient pas les sinistres et ce que vous pouvez faire à ce sujet)

Le meurtre de M. Thompson a déclenché une vague de frustration de la part des Américains qui luttent pour se payer des soins médicaux et de ceux qui se sont vu refuser des demandes d'indemnisation ou des soins.

M. Thompson, père de deux enfants, était directeur général de l'unité d'assurance de UnitedHealth Group UNH.N depuis avril 2021, après 20 ans de carrière au sein de l'entreprise. Il était à New York pour assister à la conférence annuelle des investisseurs de l'entreprise.