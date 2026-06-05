Les enquêteurs allemands ouvrent une enquête sur l'incident survenu à Francfort impliquant un Boeing 787

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Le Bureau fédéral allemand d'enquête sur les accidents aériens (BFU) a ouvert une enquête sur l'avion de ligne Boeing 787 BA.N dont le train avant s'est affaissé jeudi à une porte d'embarquement de l'aéroport de Francfort, selon un porte-parole du BFU.

* Un rapport intermédiaire est attendu dans environ huit semaines, et le rapport final dans environ un an, a déclaré le porte-parole

* Lufthansa LHAG.DE , qui exploitait l'appareil, a indiqué que plusieurs membres d'équipage et du personnel au sol avaient été légèrement blessés et hospitalisés; deux employés de Lufthansa qui avaient été brièvement hospitalisés jeudi ont pu quitter l'hôpital le jour même

* Le Boeing 787-9 concerné sera réparé après l'enquête, a déclaré Lufthansa

* Les passagers n'avaient pas encore embarqué à bord de l'avion

* L'incident s'est produit à 12 h 45 (10 h 45 GMT) jeudi, et l'avion devait décoller pour Los Angeles sous le numéro de vol LH450

* Le Boeing 787-9 est un ajout relativement récent pour le groupe Lufthansa, qui prévoit de retirer progressivement ses avions moins efficaces et de simplifier sa flotte