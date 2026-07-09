Les enquêteurs allemands établissent un lien entre une goupille mal placée et l'incident survenu sur un Boeing 787

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Les enquêteurs allemands chargés des accidents aériens ont déclaré jeudi qu'une goupille de verrouillage mal positionnée était à l'origine de l'effondrement du train avant d'un Boeing 787 à une porte d'embarquement de l'aéroport de Francfort le mois dernier.

* Une goupille de verrouillage n'avait pas été insérée dans le train avant avant l'effondrement, qui a fait plusieurs blessés parmi le personnel.

* Ce dispositif a en revanche été retrouvé dans un bac de rangement situé dans la soute avant de l'appareil, a indiqué le BFU (bureau fédéral d'enquête sur les accidents aériens) dans un rapport intermédiaire.

* L'avion de ligne Boeing B787-9 BA.N de la Lufthansa

LHAG.DE était en cours de préparation pour un vol long-courrier à destination de Los Angeles sur une aire de stationnement du terminal le 4 juin lorsque son train avant s'est effondré.

* Selon le rapport, 28 personnes se trouvaient à l’intérieur de l’appareil, parmi lesquelles des techniciens, des membres d’équipage et du personnel au sol, lorsque le train avant s’est rétracté de manière inattendue.

* Six autres personnes se trouvant à l’extérieur ont été directement impliquées.

* L’enquête n’est pas encore terminée, et une analyse, comprenant notamment la détermination des causes, ne sera fournie que dans le rapport final, attendu dans environ un an.