Les engrais CF, Nutrien et Mosaic augmentent en raison de la hausse des prix de l'urée due au conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions des fabricants d'engrais américains bondissent en début de séance alors que le prix de l'urée grimpe dans un contexte d'élargissement du conflit au Moyen-Orient.

** CF Industries CF.N grimpe de 6,5 %, Mosaic MOS.N augmente de 3,1 % et les actions de Nutrien NTR.N cotées aux États-Unis progressent de 2,4 %.

** Les entreprises produisent des engrais à base d'azote comme l'urée, dont les prix ont grimpé en flèche alors que la guerre aérienne américano-israélienne contre l'Iran perturbe le transport maritime à travers le détroit d'Ormuz, qui est d'une importance vitale

** Les prix plus élevés de l'urée soutiennent généralement les marges des producteurs.

** L'agence d'information sur les prix des matières premières Argus Media indique que les prix de l'urée ont bondi alors que le conflit au Moyen-Orient menace d'étouffer l'approvisionnement d'une région qui représente environ 35 % du commerce mondial d'urée par voie maritime.

** Au cours des 12 derniers mois, le CF a augmenté de près de 25 %, le NTR de 43 % et le MOS de 11 %.

Valeurs associées

CF INDUSTRIES HL
103,350 USD NYSE +3,79%
INTREPID POTASH
37,160 USD NYSE +0,45%
MOSAIC
27,930 USD NYSE +0,36%
NUTRIEN
102,970 CAD TSX +0,37%
NUTRIEN
74,960 USD NYSE -0,23%
