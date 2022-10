Les encours sous gestion de BNY Mellon passent sous les 2.000Md$

(NEWSManagers.com) - Malgré un recul des encours sous gestion et sous administration, BNY Mellon a su dégager un revenu et un bénéfice net ajusté en hausse pour le troisième trimestre 2022. Les revenus ajustés s’élèvent ainsi à 4,3 milliards de dollars sur ces trois derniers mois (+5,4% par rapport au T3-2021), tandis que les bénéfices sont en hausse de 6% à 983 millions de dollars.

La banque américaine a toutefois enregistré une dépreciation de son goodwill de 664 millions de dollars, en expliquant que celle-ci provenait de l’unité de reporting de la branche d’investissement. « Cette dépréciation du goodwill représente une charge hors trésorerie et n'a pas affecté la position de liquidité de BNY Mellon, les fonds propres tangibles ou les ratios de fonds propres réglementaires », précise un communiqué de presse.

Les encours sous gestion ont baissé de 23% pour atteindre 1.776 milliards de dollars, tandis que les actifs conservés s’élèvent désormais à 42.200 milliards (-7%). La firme impute ces baisses principalement au renforcement du dollar, et ce malgré une collecte positive et le gain de nouveaux marchés (tous deux non quantifiés dans la communication). Cette situation s’est ressentie sur la santé financière de la gestion d’actifs et de fortune. Le département a connu une baisse de 16% de ses revenus, qui s’élèvent pour ce trimestre à 862 millions de dollars. Cette baisse provient principalement de la gestion d’actifs, qui a vu reculer ses rentrées d’argent de près de 150 milliards de dollars (-20%).

Les services aux détenteurs d’actifs ont eux vu une progression de 13% de leurs revenus, à 2,1 milliards de dollars. L’asset servicing a notamment progressé de 11% à près de 1,6 milliard.