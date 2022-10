Les encours mondiaux du non coté pourraient doubler d'ici 2027 à 18.300Md$

(NEWSManagers.com) - Les actifs mondiaux investis en capital privé vont probablement doubler d'ici fin 2027 par rapport à fin 2021 pour atteindre 18.300 milliards de dollars, selon les estimations de Preqin, Dans son rapport sur le secteur intitulé Future of Alternatives 2027 report, publié tous les deux ans, le cabinet d'études sur la gestion alternative estime que ce sont les riches particuliers qui vont dans le futur nourrir cette forte croissance. De plus en plus de produits sont en effet adaptés à leur profil et les évolutions réglementaires favorisent leur entrée sur ce segment de marché. les institutionnels sont en outre proche d'avoir atteint en moyenne leur allocation cible en la matière.

Preqin estime que le rythme annuel de croissance des actifs sur 2021-2027 devrait toutefois être inférieur à celui enregistré entre 2015 et 2021 à 11,9% contre 14,9%. Le segment, - essentiellement les infrastructures, la dette privée et les ressources naturelles - continuera d'attirer en raison de promesses de rendement supérieurs en moyenne aux autres segment d'investissement et en raison de l'incertitude économique.

Preqin précise que ces montants n'incluent pas les hedge funds mais que s'il y sont inclus, le niveau des encours fin 2027 serait de 23.300 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 70%.

Le capital-risque devrait être la classe d'actifs qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours des prochaines années (+19,1 % par an, de 1.460 milliard de dollars fin 2021 à 4.170 milliards de dollars en 2027), suivie par les infrastructures (+13,3 %) et la dette privée (+10,8 %). L'Amérique du Nord sera le principal moteur du financement par capital-risque. La collecte annuelle de fonds dans la région devrait passer de 118 milliards de dollars à la fin de 2021 à 223 milliards de dollars à la fin de 2027. La collecte de fonds en Europe devrait également atteindre 30,5 milliards de dollars d'ici à la fin de 2027, contre 21,3 milliards de dollars à la fin de 2021.

Malgré les prévisions selon lesquelles le capital-risque sera la classe d'actifs à la plus forte croissance, le taux de croissance des actifs sous gestion ralentira considérablement. On observe des tendances similaires sur les marchés du capital-investissement, qui subissent l'impact de la hausse du coût de la dette et de la baisse des valorisations.

De même, les hedge funds pourraient connaître des difficultés, avec un retour de la décollecte.

Des perspectives plus difficiles sont attendues pour l'immobilier, la hausse des taux d'intérêt et les préoccupations inflationnistes ralentissant la croissance prévue des actifs sous gestion à 8,4 % par an.