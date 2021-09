Les encours luxembourgeois dépassent les 5.500Md€

(NEWSManagers.com) - Les encours sous gestion de la Place luxembourgeoise ont progressé de près de 1% sur le mois de juillet, pour atteindre 5.541 milliards d'euros, selon les dernières données de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La collecte nette s'élève à 39 milliards d'euros, et s'accompagne d'un effet marché de 14 milliards. La progression totale des encours sur un an représente une hausse de plus de 20%.