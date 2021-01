Les encours des hedge funds atteignent un record de 3.500Md$

(NEWSManagers.com) - Les encours des hedge funds ont augmenté de 290 milliards de dollars au dernier trimestre 2020 pour atteindre 3.600 milliards de dollars fin 2020. Cela représente la plus forte croissance de l' histoire du secteur, selon Hedge Fund Research.

La collecte nette sur le dernier trimestre 2020 a totalisé 3 milliards de dollars, ce qui porte le montant total de la collecte à 16 milliards de dollars au second semestre de l' année dernière. Cela ne suffit pas à compenser les rachats nets de 45,5 milliards de dollars enregistrés au premier semestre. Au total, sur l' année 2020, si l' on reprend les chiffres de HFR depuis janvier, le secteur voit sortir près de 30 milliards de dollars.

La stratégie "equity hedge" a dominé la croissance des actifs au quatrième trimestre 2020, avec 212 milliards de dollars. Elle atteint ainsi un encours de 1.100 milliards de dollars et devient la première stratégie à dépasser le seuil de 1.000 milliards de dollars. Les investisseurs ont alloué 1,7 milliard de dollars de capitaux à cette stratégie sur les trois derniers mois de l' an dernier. Les capitaux investis dans la stratégie "event driven" ont aussi augmenté au dernier trimestre 2020, les investisseurs y allouant 2,94 milliards de dollars. Les actifs ont bondi de 106,5 milliards de dollars pour finir l' année à 961 milliards, dépassant la stratégie "relative value arbitrage" comme deuxième stratégie en termes d' actifs.

HFR note que les flux des investisseurs ont profité aux sociétés les plus grandes, celles gérant plus de 5 milliards de dollars recevant un montant estimé à 4,8 milliards de dollars sur le trimestre. Les sociétés de taille moyenne (1-5 milliards de dollars) ont enregistré une petite décollecte de 436 millions de dollars, tandis que celles de moins de 1 milliard ont vu sortir 1,3 milliard.