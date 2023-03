Les encours des fonds ouverts dans le monde ont baissé de 10% en 2022

(NEWSManagers.com) - L’année 2022 aura effacé 6.705 milliards d’euros d’encours dans l’industrie mondiale des fonds d’investissement ouverts selon les données publiées, mercredi 22 mars, par l’association européenne de la gestion d’actifs Efama. Il s’agit d’une baisse de 10% des encours des fonds ouverts dans le monde, qui ont terminé 2022 à .633 milliards d’euros (fonds de fonds inclus). Sur le trimestre, le repli enregistré est de -2,2%.Dans le détail, à fin 2022, quelque 137.892 fonds se répartissaient des encours sous gestion de 56.392 milliards d’euros et 18.232 fonds de fonds se partageaient 4.241 milliards d’euros.La collecte nette des fonds ouverts pour 2022 s’est élevée à 19 milliards d’euros. Après avoir frôlé un record de décollecte trimestrielle lors du deuxième trimestre 2022, les fonds ouverts - dans leur ensemble - ont limité les dégâts sur le troisième trimestre avant de sauver leur année durant le quatrième trimestre. Grâce aux fonds monétaires, les fonds ouverts ont affiché des entrées nettes de 128 milliards d’euros au T4-2022.Sur les trois derniers mois de 2022, les fonds de long terme ont décollecté 197 milliards d’euros (-166 milliards d’euros sur l’année 2022). Les fonds obligataires ont rendu 122 milliards d’euros sur la période (-246 milliards d’euros en 2022), les fonds actions 52 milliards d’euros (-21 milliards d’euros en 2022) et les fonds multi-actifs 35 milliards d’euros (-56 milliards d’euros en 2022). Les fonds monétaires tirent leur épingle du jeu avec une collecte nette de 325 milliards d’euros sur le T4-2023 (+185 milliards d’euros en 2022).Une poignée de marchés gagnantsParmi les marchés de fonds ouverts ayant connu les plus grosses pertes d’encours en 2022, citons les Pays-Bas (-29,4% par rapport à 2021), la Pologne (-22%), la Suède (-18,9%) ou encore le Royaume-Uni (-17,6%). Aucune perte n’a été néanmoins plus grande qu’aux Philippines (-37,7% d’encours en moins par rapport à 2021).A l’inverse, quelques rares marchés de fonds ouverts ont vu leurs encours grimper à l’instar du Brésil (+19,1%), de l’Argentine (+18,6%) encore du Mexique (+14%). La Turquie, qui a pris la place de la Russie dans la plupart des fonds Europe émergente, a constaté, elle, une progression de 89,8% des encours de ses fonds ouverts. Durant le dernier trimestre 2022, le marché américain des fonds ouverts a, lui, collecté 131,6 milliards d’euros net. Il précède les marchés irlandais (87,6 milliards d’euros collectés) et français (33,9 milliards d’euros collectés). La palme de la décollecte nette, fonds de fonds inclus, au quatrième trimestre 2022 revient à la Chine dont le marché de fonds ouverts a observé des rachats nets de 103,2 milliards d’euros. Les Pays-Bas et le Brésil suivent avec des décollectes nettes respectives de 76,6 et 28 milliards d’euros.