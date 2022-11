Les encours des fonds labellisés durables, verts ou solidaires ont doublé en France

(NEWSManagers.com) - La part des fonds verts et durables augmente sur la place financière

de Paris. Le constat s'appuie sur les statistiques publiées ce jeudi par

l'Observatoire de la finance durable pour l'année 2021. Il avait déjà

été tiré par d'autres associations plus tôt cette année.

L'Observatoire de la finance durable est co-piloté par les

fédérations professionnelles de l'industrie financière française (AFG,

FBF, France Assureurs, France Invest et l’ASF) et Finance For Tomorrow,

branche de Paris Europlace récemment rebaptisée Institut de la finance

durable.

Selon les données de l'association française de la gestion (AFG), les

encours des fonds verts de sociétés de gestion locales ont augmenté de

38% sur un an pour atteindre 71,3 milliards d'euros fin décembre 2021.

Les fonds d'obligations durables, vertes ou solidaires distribués par

des sociétés de gestion françaises affichaient 124,1 milliards d'euros

fin décembre 2021, soit un bond de 91% par rapport à fin 2020. Quelque

96 milliards d'euros d'encours étaient comptabilisés dans les stratégies

spécialisées sur les obligations vertes au 31 décembre 2021.

De manière globale, les encours investis dans des fonds labellisés

durables, verts et/ou solidaires en France ont plus que doublé passant

de 326,1 à 656,7 milliards d'euros, soit 17% des encours gérés en 2021.

Néanmoins, ces chiffres sont à placer dans le contexte de la refonte à venir du Label ISR français,

qui devrait bientôt exclure le charbon et d'autres énergies fossiles.

Aussi un certain nombre de fonds durables ont été recalés des listes de

fonds considérés comme tels par des entités comme l'agence de notation de fonds Morningstar.

Autre statistique, l'Observatoire de la finance durable, via les

données de l'AFG, recense quelque 2.108 milliards d'euros investis dans

des produits Article 8 et 9 dans le sens du règlement européen sur la

publication d'informations extra-financières Sustainable Finance Disclosure Regulation

(SFDR). Ce montant équivaut à 54,5% des encours gérés en 2021 et

représente une hausse de 33% par rapport au montant observé en 2020. Un

chiffre qu'il convient de manier avec prudence dans la mesure où la

classification SFDR des fonds demeure du ressort des gestionnaires

d'actifs.

Enfin, selon les statistiques publiées ce jeudi, les encours investis

dans des fonds à impact de sociétés de gestion françaises. Ceux-ci

atteignaient 60 milliards d'euros fin 2021, soit 1,5% des encours gérés

en France. Sur ces 60 milliards, 28 milliards étaient investis dans des

fonds visant l’objectif de développement durable numéro 13, à savoir les

mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques.