Les encours des fonds européens enregistrent un nouveau record

(NEWSManagers.com) - L'industrie des fonds d'investissement en Europe s'est offert un nouveau record d'encours sous gestion au troisième trimestre 2021 selon les données de l'association européenne des gestionnaires d'actifs (Efama) publiées le 29 novembre. Leurs actifs sous gestion atteignaient un total de 20.767 milliards d'euros à fin septembre 2021 (+1,7% par rapport à fin juin 2021), dont 13.114 milliards dans des fonds Ucits (+2% par rapport au deuxième trimestre 2021) et 7.653 milliards dans des fonds alternatifs (+1,3% par rapport au deuxième trimestre 2021). L'industrie des fonds européens a battu son record d'encours pour le quatrième trimestre d'affilée.

Les fonds européens ont collecté 200 milliards d'euros net durant le troisième trimestre 2021. La collecte nette des fonds Ucits s'est réduite, passant de 210 milliards d'euros au deuxième trimestre 2021 à 179 milliards d'euros au troisième trimestre 2021 (dont 4 milliards d'euros chez les investisseurs français). A contrario, les fonds alternatifs (FIA) ont engrangé une collecte nette de 21 milliards d'euros (dont 1,2 milliard d'euros auprès des investisseurs français) contre 18 milliards au deuxième trimestre 2021.

Sur le segment des fonds Ucits, les fonds actions tirent la collecte au entre juillet et septembre en drainant 64,4 milliards d'euros mais bénéficient cependant d'entrées moins élevées que les trois précédents trimestres. En France, les fonds actions ont décollecté 1,4 milliard d'euros au troisième trimestre soit les pire flux enregistrés en Europe pour la classe d'actifs.

En outre, les investisseurs européens ont placé 60,3 milliards d'euros dans les fonds multi-actifs entre fin juin et fin septembre 2021 (dont 300 millions de la part des investisseurs français) quand les fonds obligataires ont attiré 53,7 milliards d'euros dont 3,9 milliards d'euros auprès des investisseurs français. Quant aux fonds monétaires, les investisseurs européens les ont globalement délaissé au troisième trimestre puisqu'ils ont décollecté à hauteur de 8,6 milliards d'euros même si en France, la classe d'actifs a enregistré des flux nets positifs de 1,3 milliard d'euros.

Concernant les FIA, les classes d'actifs obligataire et multi-actifs ont porté la collecte avec des entrées nettes respectives de 12,1 et 15,2 milliards d'euros. Les fonds alternatifs investis en actions ont, eux, subi des rachats nets de plus de 6 milliards d'euros.