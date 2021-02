Les encours des fonds durables atteignent 1.100Md€ en Europe

(NEWSManagers.com) -

2020 a incontestablement été l' année du coronavirus, mais elle a aussi marqué " un tournant " pour l' investissement durable, écrit Morningstar dans une étude publiée mercredi.

Les actifs dans les fonds européens durables ont bondi d' environ 52 % l' an dernier pour atteindre 1.100 milliards d' euros en décembre 2020. Fin 2010, les fonds durables ne représentaient que 112 milliards d' euros. Dans le même temps, les actifs de l' ensemble des fonds européens n' ont progressé que de 3 %.

Ce bond en avant est le résultat d' une forte collecte, mais aussi de la conversion de plusieurs fonds et de la hausse des marchés.

La collecte dans les fonds ESG a pratiquement doublé à 233 milliards d' euros en 2020, soit quasiment le double des 126 milliards d' euros de 2019. C' est 10 fois plus que la collecte d' il y a cinq ans.

La gestion passive s'arroge une part importante de ce marché

Les sociétés de gestion ont lancé un nombre record de 505 fonds ESG l' an dernier et converti plus de 250 fonds traditionnels à l' ISR. Cela porte l' univers des fonds durables à 3.196 produits. Les fonds climat ont été ceux qui se sont le mieux vendus en 2020.

Les acteurs de la gestion passive jouent un rôle important dans ce secteur, puisque 19 % des nouveaux lancements de fonds ont été des ETF. La gestion passive représente déjà 22,5 % du marché des fonds durables en Europe, contre 10,3 % il y a cinq ans.

Les trois sociétés qui affichent les plus forts encours de fonds durables en Europe sont le nordique Handelsbanken (64,6 milliards d' euros), l' américain BlackRock (60,3 milliards) et le français Amundi (54,4 milliards). Le classement fait la part belle aux sociétés d' Europe du nord, avec également Nordea et SEB. Parmi les françaises, on retrouve BNP Paribas en plus d' Amundi.