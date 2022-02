Les encours de Vontobel en hausse de 11% sur 2021

(NEWSManagers.com) - Vontobel a présenté ce 9 février des résultats financiers en hausse pour l'exercice 2021. Son bénéfice atteint la somme record de 384 millions de francs suisses (364 millions d'euros), en hausse de 48% sur un an.

Les encours sous gestion sont ressortis à 243,7 milliards de francs suisses, en hausse de 11%. La collecte nette annuelle du groupe, qui a racheté l'an dernier l'intégralité du capital de TwentyFour Asset Management ainsi que UBS Swiss Financial Advisers, s'est élevée à 8,1 milliards de francs, en baisse de 45%. Elle provient majoritairement de la gestion de fortune, avec 5,6 milliards de francs suisses de flux nets, suivie par la gestion d'actifs, +1,9 milliard.

La banque estime que ses deux acquisitions en 2021 devraient contribuer pour plus de 30 millions de francs au bénéfice net. "Il en résultera également une augmentation du rendement des fonds propres par rapport aux fonds propres réglementaires requis", assure le communiqué.

Par ailleurs, "cosmofunding" - la plateforme numérique de placements privés et de prêts pour les entreprises et les collectivités publiques suisses - représente également un moteur de croissance future à faible intensité de capital. Au total, environ 13,3 milliards de francs suisses de placements privés et de prêts ont été émis via cosmofunding depuis son lancement en octobre 2018.

Vontobel indique son conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires du 6 avril 2022 un dividende de 3,00 francs suisses par action, soit un tiers de plus que l'année précédente.

"Nous continuerons à croître à l'avenir - mais pas à n'importe quel prix. Vontobel s'efforcera de réaliser une nouvelle croissance de qualité et rentable dans tous les domaines d'activité, tout en veillant à ce que cette croissance soit proportionnée et en maintenant notre profil conservateur de risque qui a fait ses preuves. C'est pourquoi Vontobel poursuit spécifiquement une stratégie de croissance à faible intensité de capital avec un profil de risque conservateur - tant en termes de croissance organique que par acquisition", commente dans un communiqué Zeno Staub, directeur général de Vontobel.