Les encours de la gestion d'actifs en Amérique Latine approcheront 5.300Md$ en 2025

(NEWSManagers.com) - Fin 2018, les encours du marché de la gestion d'actifs et de fortune latino-américaine se concentraient essentiellement sur trois marchés, à savoir le Brésil, le Mexique et le Chili. Ces trois pays représentaient 87,5% des encours totaux en Amérique latine - estimés à 2.400 milliards de dollars à fin 2018 - et 83% des encours totaux de retraite - évalués à 954,8 milliards de dollars fin 2018. Cependant, ce sont les pays andins - Pérou, Colombie et Chili - qui devraient bénéficier de la plus forte croissance d'encours sur la période 2018-2025 selon un rapport publié conjointement par PwC Luxembourg et Sura IM.

Ce rapport anticipe une taux de croissance annuel composé de 12,3% pour les encours de la gestion d'actifs et de fortune en Amérique latine qui devraient s'élever à 5.291 milliards de dollars en 2025. " Cette croissance des encours sera d'autant plus visible après 2020 car la fortune personnelle s'accumulera plus vite, en particulier dans les pays andins où nous pensons que les encours des fonds de pension vont augmenter à un rythme rapide. Les encours des individus fortunés (high-net-worth individuals) devraient croître tout aussi rapidement pour atteindre 3.400 milliards de dollars en 2025. Comme les encours vont augmenter, les besoins des familles aisées deviendront plus complexes. Les family offices vont devenir une institution de choix pour gérer leur patrimoine, étant donné leurs services hautement personnalisables" , souligne l'étude.

Fonds de pension et assureurs, les décideurs du futur de l'Amérique latine

La croissance d'encours la plus forte sur la période 2018-2025 est donc attendue du côté des fonds de pension latino-américains. Ils devraient passer de 954,8 milliards de dollars fin 2018 à 1.181 milliards de dollars en 2020 puis 2.444 milliards de dollars en 2025 selon les estimations du rapport de PwC Luxembourg et Sura IM. Les encours gérés en Amérique latine par les assureurs vont également connaître une croissance robuste, le rapport prédisant en effet qu'ils devraient atteindre 1.082 milliards de dollars contre 435,5 milliards de dollars en 2018 et 532,2 milliards de dollars en 2020. PwC et Sura IM estiment ainsi que fonds de pensions et assureurs seront " un décideur dominant du futur de l'Amérique latine" .

Ces estimations se basent en partie sur l'expansion de la classe moyenne dans l'Amérique latine émergente, qui représentait 46 millions de ménages fin 2018, et que le rapport décrit comme un marché " inexploité par de nombreux gestionnaires d'actifs" . En plus de cette expansion de la classe moyenne qui est survenue entre 2008 et 2018, le revenu médian de cette population a augmenté significativement, ce qui offre un plus grand gisement d'encours potentiels aux gestionnaires d'actifs et de fortune. Le rapport souligne également que quelques pays d'Amérique Latine, dont le Brésil qui reste le plus gros marché de la région, envisagent une transition des pensions locales vers un régime à contributions définies.

" Tandis que la classe moyenne représente moins d'un quart de la population (d'Amérique latine, ndlr), nous nous attendons à ce qu'elle soit le plus gros moteur de croissance d'encours de l'industrie de la gestion d'actifs et de fortune latino-américaine d'ici 2025 car elle va contribuer à augmenter les encours des fonds de pension, des assureurs mais aussi les encours retail dans leur ensemble" , explique l'étude.

Gestionnaires d'actifs et de fortune doivent également prêter attention aux millennials d'Amérique latine dont la richesse cumulée en 2025 devrait atteindre 6.000 milliards de dollars. Le rapport estime que la première génération de natifs digitaux - en l'occurrence les millennials - devrait devenir le plus large groupe de population d'ici fin 2020. Il souligne également que les natifs digitaux devraient former 61% de la population latino-américaine en 2030 et 82% en 2050.