Les encours de la Banque Cramer & Cie se rapprochent des 3MdsCHF

(NEWSManagers.com) - La Banque Cramer & Cie a présenté ce 17 mai des résultats annuels en hausse pour l'exercice 2020. Ses revenus d'exploitation ont notamment augmenté de 3%, à 39,7 millions de francs, et son bénéfice net s'établit à 5,3 millions de CHF, contre 0,3 million en 2019. Les encours sous gestion atteignent désormais 2,936 milliards de CHF, en hausse de 3% sur l'année.

L'institution suisse a par ailleurs nommé André Mankowsky comme responsable de la banque privée et membre de la direction générale en janvier 2021. Il fut précédemment responsable de la clientèle privée pour les marchés d' Europe de l' Est et la Russie chez Société Générale Private Banking et Deutsche Bank.