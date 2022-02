Les encours de GAM en baisse de 18% sur 2021

(NEWSManagers.com) - La société de gestion cotée suisse GAM limite les dégâts pour son exercice 2021, pourtant mal parti. Dans la foulée d'une année 2020 financièrement catastrophique, qui s'était soldée par une perte comptable de 388 millions de francs suisses, le groupe avait annoncé dès janvier 2021 la perte d'un important client représentant 25 milliards de francs d'encours et 5 millions de francs de bénéfices par an. Les encours sous gestion sont finalement en recul de seulement 22 milliards de francs suisses (21 milliards d'euros), à 100 milliards fin décembre. La perte comptable ressort, elle, à 23,3 millions de francs.

L'activité de Fund Management Services (anciennement "Private labelling"), qui fournit de la gestion en marque blanche, a enregistré une décollecte nette de 20,5 milliards de CHF, en raison du départ de cet important client. Ses encours s'élèvent désormais à 68 milliards (-21%).

Le département Investment Management a lui subi des retraits de l'ordre de 4,4 milliards de francs, et compte désormais 31,9 milliards de CHF d'encours (-11%). La quasi-totalité des stratégies a décollecté, a l'exception des actions (+300 millions de CHF, à 8 milliards d'encours). Le département de gestion systématique, récemment remanié, a rendu 1,7 milliard de CHF, et compte désormais 1,2 milliard d'encours. La principale décollecte porte sur les fonds obligataires, avec -2,3 milliards de CHF, pour un encours qui s'élève désormais à 14,1 milliards. Cette décollecte s'est concentrée sur les fonds GAM Local Emerging Bond et GAM Star Credit Opportunities. Enfin, la gestion de rendement absolu, qui a subi une importante réorganisation et la fermeture de plusieurs fonds, a vu ses encours chuter de près de 40%, à 500 millions de francs.

La société suisse rappelle par ailleurs avoir bouclé avec succès son programme de remboursement des porteurs de parts du fonds GAM Greensill Supply Chain Finance.