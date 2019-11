Les encours de DWS à leur plus haut niveau depuis 2015

(NEWSManagers.com) - Les actifs sous gestion de DWS, la filiale de gestion d' actifs de Deutsche Bank, ont augmenté de 33 milliards d' euros au troisième trimestre pour s' établir à 754 milliards d' euros, leur plus haut niveau depuis 2015, a indiqué ce matin le groupe bancaire allemand à l' occasion de la publication de ses résultats trimestriels.

La collecte nette s' est élevée à 6 milliards d' euros si bien qu' au terme des neuf premiers mois de l' année, les entrées nettes de capitaux totalisent 13 milliards d' euros alors que les actifs sous gestion affichent une augmentation de 89 milliards d' euros.

Du côté des résultats financiers, DWS devrait atteindre ses objectifs grâce notamment à son programme de réduction des coûts qui a un impact plus rapide que prévu. Les coûts ajustés ont ainsi diminué de 6% à 389 millions d' euros. Les revenus ont diminué de 4% à 543 millions d' euros et, hors impact des taux d' intérêt toujours très bas, ils se sont pour l' essentiel maintenus à leur niveau de l' an dernier malgré les pressions sur les marges. Le bénéfice avant impôts de DWS ressort à 105 millions d' euros sur le trimestre, en recul de 27% d' une année sur l' autre en raison principalement de l' impact positif d' une résolution de litige sur le résultat du troisième trimestre de l'an dernier.

En incluant les activités de banque privée, les actifs sous gestion s' inscrivaient à 1.240 milliards d' euros au terme du troisième trimestre, soit une progression des encours de 37 milliards d' euros dont 5 milliards d' euros d' entrées nettes. Sur les neuf premiers mois de l' année, les actifs gérés ont augmenté de 125 milliards d' euros, avec notamment 23 milliards d' euros d' entrées nettes.