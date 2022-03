Les encours d'Octo AM progressent de 54% en 2021

(NEWSManagers.com) - Octo AM a enregistré une collecte nette de 93 millions d'euros en 2021 et vu ses encours bondir de 54% en pour atteindre 285 millions d’euros. Les flux se sont principalement dirigés sur le fonds Octo Crédit Court Terme (+69 millions d'euros).

La filiale de gestion obligataire du groupe Cyrus a par ailleurs annoncé s'engager dans un nouveau plan stratégique, appelé « Octo 2025 », avec pour objectif d’atteindre le cap du milliard d’euros d'encours sous gestion à horizon 2025. Cela passera notamment par les synergies commerciales et de distribution développées au sein du groupe : commercialisation des fonds via Amplegest et Cyrus Conseil, référencement au sein des plateformes d’assurance-vie, création de produits communs. Créée en 2011, Octo AM s'est adossée au groupe Amplegest en 2018 puis au Groupe Cyrus depuis 2022.

Plus précisément, le plan stratégique prévoit un développement à l'international, un développement de l'offre de mandats institutionnels, une déclinaisons de la value obligataire sur une gamme de produits plus étendue, un positionnement de référence sur la « gestion crédit à forte valeur ajoutée » et l'élargissement du spectre d'analyse crédit et de l'univers d'investissement des fonds afin de couvrir des marchés plus complexes comme les marchés émergents, a détaillé Matthieu Bailly, le directeur général de la société de gestion, à NewsManagers.

Concernant la création de produits communs avec Amplegest et Cyrus Conseil, Matthieu Bailly indique réfléchir « au développement de produits répondant aux besoins d’une clientèle plus élargie et plus diversifiée en proposant par exemple des mandats de trésorerie, des produits structurés à dominante crédit ou bien des fonds de dette privée. Ces exemple font partie d’une réflexion plus globale, actuellement en cours, et qui pourra encore évoluer ».