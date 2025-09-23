Les emprunts pour l'équipement des entreprises aux États-Unis ont baissé en août, selon l'ELFA

Les entreprises américaines ont emprunté 2 % de moins pour financer leurs équipements en août qu'un an auparavant, selon l'Equipment Leasing and Finance Association (ELFA) .

Toutefois, les emprunts d'équipement ont augmenté de 2,8 % par rapport à juillet.

L'association professionnelle basée à Washington, qui surveille l'activité économique dans le secteur de l'équipement évalué à plus de 1 000 milliards de dollars, a également indiqué que le taux moyen d'approbation de crédit a augmenté à 78,7 % en août, le taux le plus élevé depuis décembre 2021.

"Le secteur du financement des équipements résiste bien malgré quelques turbulences, et nous observons un deuxième mois consécutif d'amélioration de la demande", a déclaré Leigh Lytle, présidente et cheffe de la direction de l'ELFA.

"La baisse des taux d'intérêt étant désormais une réalité, nous devrions assister à un environnement financier plus facile, ce qui devrait contribuer à alimenter la croissance de la demande d'équipements et de logiciels au cours des 12 à 18 prochains mois."

L'indice ELFA CapEx Finance de l'activité de leasing et de financement est basé sur une enquête menée auprès de 25 membres, dont Bank of America BAC.N , les unités de financement de Caterpillar CAT.N , Dell Technologies DELL.N , Siemens AG

SIEGn.DE , Canon 7751.T , et Volvo AB VOLVb.ST .

L'Equipment Leasing & Finance Foundation, l'organisation à but non lucratif affiliée à l'ELFA, voit son indice de confiance de septembre relativement inchangé à 59,9 contre 60,2 en août. Un indice supérieur à 50 indique des perspectives commerciales positives.