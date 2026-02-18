Les emprunteurs de Navient commencent à recevoir des paiements dans le cadre de l'affaire du chien de garde des consommateurs

Les emprunteurs prétendument lésés par la société de financement de prêts éducatifs Navient NAVI.O commencent à recevoir des paiements provenant d'un fonds de compensation de 100 millions de dollars créé par le principal organisme américain de surveillance financière des consommateurs, selon le site web de l'agence.

Le début des paiements de réparation intervient plus d'un an après que le président Donald Trump a effectivement mis le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) sur la glace , ce qui a amené les défenseurs des consommateurs à dire que des centaines de millions de paiements découlant de mesures d'exécution prises sous l'administration précédente étaient en péril .

Les représentants du CFPB et de Navient n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau mardi.

En 2024, Navient a accepté une interdiction de gérer des prêts étudiants fédéraux et a accepté de payer 120 millions de dollars, dont 100 millions de dollars de compensation, pour résoudre les allégations du CFPB selon lesquelles elle avait porté préjudice à des millions d'emprunteurs. L'agence a déclaré que Navient avait incité les emprunteurs à payer davantage d'intérêts en les incitant à retarder les remboursements, même lorsqu'ils remplissaient les conditions requises pour bénéficier de plans de remboursement abordables.

La société a déclaré à l'époque qu'elle ne partageait pas ces allégations.

Selon le site web du CFPB, une société de conseil tierce a commencé à verser des indemnités aux victimes le 13 février.

Mike Pierce, ancien fonctionnaire du CFPB et directeur de l'organisation de défense Protect Borrowers, a déclaré dans un communiqué que les actions de l'administration avaient retardé les paiements pendant plus d'un an, tout en donnant au secteur un "laissez-passer" en dépit de l'augmentation des défauts de paiement des étudiants emprunteurs.