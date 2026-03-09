Les employés de JPMorgan Chase peuvent intenter une action en justice en raison du coût élevé des médicaments et des primes, selon un juge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un juge laisse les plaintes concernant les paiements de CVS Caremark se poursuivre

* Les employés affirment que JPMorgan voulait des activités bancaires

* Les avocats des employés et de la banque ne sont pas disponibles pour un commentaire

(Ajout du commentaire de l'avocat des employés au paragraphe 10) par Jonathan Stempel

Une juge fédérale a décidé lundi que les employés de JPMorgan Chase JPM.N pouvaient poursuivre une partie de leur action en justice accusant la plus grande banque américaine d'avoir mal géré son programme de prestations de santé et de prescription, ce qui les a amenés à payer trop cher pour des médicaments sur ordonnance et des primes.

La juge Jennifer Rochon, du district de Manhattan, a déclaré que les employés pouvaient tenter de prouver que JPMorgan avait autorisé des paiements excessifs répétés et non autorisés à CVS Caremark, afin d'avantager le gestionnaire des prestations pharmaceutiques et d'éviter un "retour de bâton" de la part des clients du secteur des soins de santé.

Le recours collectif proposé au nom de dizaines de milliers d'employés accuse JPMorgan d'avoir violé l'Employee Retirement Income Security Act de 1974 (ERISA) en utilisant un processus "fondamentalement défectueux" pour embaucher CVS Caremark, dont la société mère CVS Health CVS.N est un client de la banque d'investissement. Il a également déclaré que JPMorgan connaissait des domaines potentiels de réduction des coûts, reflétant l'implication du directeur général Jamie Dimon avec Jeff Bezos d'Amazon.com

AMZN.O et Warren Buffett de Berkshire Hathaway BRKa.N dans la tentative d'améliorer les soins de santé des employés. Leur coentreprise Haven, qui n'a pas abouti, a fermé en 2021. JPMorgan et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Selon la plainte, JPMorgan a laissé CVS Caremark augmenter les prix de 366 médicaments génériques de 211 % en moyenne, ce qui a conduit certains employés à payer plus que les patients non assurés.

L'un d'entre eux, le tériflunomide, un médicament contre la sclérose en plaques, a été majoré de plus de 38 000 %, passant de 16,20 $ à 6 229,23 $ pour une ordonnance de 30 unités, selon la plainte.

Dans sa décision de 34 pages, Mme Rochon a rejeté les allégations selon lesquelles JPMorgan avait manqué à ses obligations fiduciaires de loyauté et de prudence, déclarant que "les décisions concernant les coentreprises, la stratégie d'entreprise ou les relations avec des tiers ne deviennent pas des actes fiduciaires simplement parce que les défendeurs parrainent également un plan ERISA". Elle a également déclaré que la banque pourrait disposer d'amples moyens de défense contre les plaintes restantes, à la suite d'une décision de la Cour suprême des États-Unis en avril dernier, selon laquelle les plaignants ERISA n'ont qu'à alléguer de manière plausible que les défendeurs se sont livrés à des "transactions interdites". Les défendeurs peuvent invoquer d'éventuelles exemptions comme défense affirmative.

Kai Richter, un avocat représentant les employés, a déclaré dans un courriel: "Nous nous réjouissons de la décision de bon sens de la Cour, selon laquelle le fait de payer plus cher pour des médicaments sur ordonnance constitue un préjudice reconnu par la loi, et nous sommes impatients de plaider les plaintes des plaignants concernant les transactions interdites."