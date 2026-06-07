Les employés d'Hollywood se mobilisent contre l'accord entre Paramount et Skydance

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* Les travailleurs, les syndicats et les responsables politiques expriment leurs inquiétudes face aux suppressions d'emplois et à la consolidation du secteur

* La Californie et New York préparent une action en justice pour bloquer l'accord, invoquant des préoccupations en matière de concurrence et de droit du travail

* Les suppressions d'emplois dans le secteur du divertissement ont particulièrement touché la Californie

* Les autorités de régulation aux États-Unis et en Europe examinent la fusion, la décision de l'UE étant attendue d'ici le 7 juillet

(Mises à jour incluant une déclaration de Paramount aux paragraphes 6 et 7, modification de l'identifiant du dossier de M&A-PARAMOUNT SKYDANCE/WARNER BROS) par Dawn Chmielewski et Jody Godoy

S'exprimant samedi lors d'un rassemblement organisé pour protester contre le projet d'acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance

PSKY.O WBD.O , l'humoriste Adam Conover a présenté la consolidation actuelle des médias comme une menace existentielle pour une industrie qui a fait des États-Unis une puissance culturelle.

« Elle est sur le point de mourir, et c’est pourquoi cette question me tient tant à cœur », a-t-il déclaré.

Samedi, Adam Conover était l'un des principaux intervenants lors d'un événement présenté comme la première étape d'une tournée intitulée « Main Street vs. The Merger » (Main Street contre la fusion) qui fait étape dans trois villes et rassemble des professionnels du divertissement, des chefs de petites entreprises et des responsables politiques opposés au projet de Paramount Skydance d'absorber Warner Bros. Discovery dans le cadre d'une transaction de 110 milliards de dollars.

Une centaine de personnes se sont rassemblées au Lumiere Music Hall de Los Angeles pour cet événement, organisé par des groupes de défense, la Writers Guild of America et des professionnels du secteur désireux d’exprimer leurs inquiétudes concernant la fusion . Les autorités de la concurrence américaines semblent sur le point d’approuver cette fusion, Paramount Skydance ayant donné l’assurance que l’opération ne porterait pas préjudice aux autres studios ni aux talents créatifs. Le directeur général David Ellison s’est engagé à ce que les studios Paramount et Warner, une fois fusionnés, restent productifs en sortant au moins 30 films par an . Un porte-parole de Paramount a publié un communiqué indiquant que les sociétés fusionnées auraient « toutes les incitations économiques » nécessaires pour développer la production de contenus de qualité que les consommateurs exigent. « S'opposer à cet accord revient à s'opposer à un élargissement du choix des consommateurs, à de nouvelles opportunités pour les créateurs et les travailleurs, et à une concurrence accrue dans l'ensemble de l'écosystème créatif — soit le contraire de ce que la législation de la concurrence vise à atteindre », a déclaré le porte-parole dans un communiqué. Mais un groupe d'États américains, dont la Californie et New York, prépare une action en justice pour bloquer l'accord, ont déclaré vendredi à Reuters des sources proches du dossier .

Conover connaît de première main les conséquences des réductions de coûts liées aux fusions dans le secteur des médias. Après l’acquisition de Time Warner par AT&T en 2018, son émission « Adam Ruins Everything » sur TruTV a été annulée, mettant au chômage des employés, « d’innombrables » sous-traitants et plus de 100 autres personnes.

Ces pertes d'emplois reflètent une industrie du divertissement où l'emploi est en baisse depuis son pic atteint fin 2022.

La Californie a été particulièrement touchée, avec la suppression de 17 234 postes entre 2019 et 2023, selon le Milken Institute. Celui-ci a conclu qu’une combinaison de facteurs — notamment la baisse des recettes publicitaires télévisées et la stagnation de la croissance du streaming — a convaincu les studios de rechercher des lieux moins coûteux pour produire des films et des séries.

Le taux d'occupation des plateaux de tournage à Hollywood est tombé à 62 % au premier semestre 2025, contre un taux de quasi-pleine occupation en 2016, selon Film LA, l'organisation à but non lucratif qui coordonne les tournages dans l'agglomération de Los Angeles. L'International Alliance of Theatrical Stage Employees, qui représente 170 000 professionnels travaillant en coulisses, a déclaré que ses membres avaient travaillé environ 36 % d'heures en moins qu'en 2022.

Matt Radecki, cofondateur du studio de post-production Different by Design à Los Angeles, craint qu’une fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery n’entraîne une baisse du nombre d’acheteurs pour des films documentaires tels que « Navalny », oscarisé et produit par deux divisions de Warner, HBO Max et CNN Films.

« C'est le plus gros défi auquel nous ayons été confrontés », a déclaré M. Radecki aux participants samedi. « Les lieux avec lesquels nous travaillons sont fermés... Ils ont disparu, et ils ne reviendront jamais, et nous ne voulons pas voir cela arriver à HBO, CNN ou CNN Films. »

L'ancien commissaire de la Commission fédérale du commerce, Alvaro Bedoya, s'est montré optimiste quant à la possibilité que le procureur général de Californie, Rob Bonta, bloque la fusion. M. Bonta pourrait faire valoir que l'accord entre Paramount Skydance et Warner réduit la concurrence entre les studios de cinéma, affectant ainsi indirectement les travailleurs. Mais il est également possible aux États-Unis de bloquer une fusion en faisant valoir qu’elle réduirait la concurrence pour des types spécifiques de main-d’œuvre. Les autorités de la concurrence l’ont déjà fait une fois, dans le cas de l’offre d’achat de l’éditeur Penguin Random House sur son rival Simon & Schuster en 2022.

La Californie pourrait invoquer ce précédent dans toute contestation axée sur l'emploi, a déclaré Ioana Marinescu, économiste à l'université de Pennsylvanie qui a rédigé les lignes directrices du ministère de la Justice de l'ère Biden sur les questions relatives au marché du travail.

« Pour certains travailleurs, les emplois au sein de ces deux entreprises pourraient être vraiment particuliers, et c’est vraiment ce qu’ils souhaitent », a-t-elle déclaré. « Et il n’existe pas nécessairement de substitut très proche. Ce sont ces personnes qui subiront un impact négatif. »