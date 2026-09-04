Les emplois non agricoles aux États-Unis ont bondi en août ; le taux de chômage reste stable à 4,1 %

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* Les emplois non agricoles ont augmenté de 162 000 en août, soit près du triple des prévisions qui tablaient sur 56 000

* Le taux de chômage reste inchangé à 4,1 %; le taux d'activité rebondit à 61,6 %, contre 61,4 % en juillet

par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est fortement accélérée en août, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,1 %, ce qui suggère une amélioration du marché du travail après les difficultés récentes et maintient la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ce mois-ci.

La hausse plus importante que prévu des emplois non agricoles le mois dernier, rapportée vendredi par le ministère du Travail dans son rapport sur l’emploi très suivi, reflète un rebond de l’emploi dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie après deux baisses mensuelles consécutives, ainsi qu’un renversement de la tendance négative observée dans le secteur de l’éducation au niveau des collectivités locales.

Le taux de chômage est resté inchangé malgré une augmentation de la population active de 683 000 personnes, ce qui renforce encore la solidité de ce rapport. Les marchés financiers ont renforcé les anticipations d’une hausse des taux lors de la réunion de septembre de la banque centrale américaine. Ces anticipations s’étaient affaiblies après que le gouverneur de la Fed Christopher Waller eut déclaré jeudi, lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker, qu’il serait enclin à plaider en faveur du maintien des taux inchangés si les prochaines données confirmaient un apaisement des pressions inflationnistes.

“Même le plus fervent partisan d’une politique accommodante aurait du mal à trouver dans le rapport sur l’emploi du mois d’août des éléments justifiant le maintien des taux d’intérêt inchangés, compte tenu de la forte hausse des effectifs, tirée par la vigueur des secteurs privés hors santé, et du taux de chômage resté inchangé malgré un rebond important du taux d’activité”, a déclaré Stephen Brown, économiste en chef pour l’Amérique du Nord chez Capital Economics.

Les emplois non agricoles ont bondi de 162 000 le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 21 000 en juillet, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une augmentation de 56 000 emplois, après une baisse de 23 000 initialement annoncée pour juillet.

Les estimations allaient d'une perte de 25 000 emplois à un gain de 121 000. La dynamique du marché du travail s’était ralentie après avoir connu une forte accélération au printemps, en partie en raison du choc des prix du pétrole et des tensions sur la chaîne d’approvisionnement liées à la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran .

L’emploi dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie a bondi de 62 000, les effectifs des restaurants et des bars ayant augmenté de 59 000 emplois. L’enseignement au sein des collectivités localesa créé 42 000 emplois, inversant la tendance à la baisse du mois précédent. Les effectifs du secteur manufacturier ont augmenté de 16 000.

L’emploi dans le secteur de la santé a progressé de 13 000 postes. Cette hausse a toutefois été plus modérée que la progression mensuelle moyenne de 32 000 enregistrée au cours de l’année écoulée, et pourrait refléter la révocation du statut de protection temporaire (TPS) accordé à des centaines de milliers d’immigrants haïtiens, ce qui a eu des répercussions sur leurs permis de travail. Les effectifs dans le secteur de la construction ont augmenté de 22 000.

Les cours des contrats à terme sur les taux d’intérêt à court terme laissaient entrevoir une probabilité d’environ 65 % d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, contre environ 55 % avant la publication du rapport sur l’emploi. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté. Le dollar s’est apprécié par rapport à un panier de devises.

Les inquiétudes liées à l’inflation et l’absence d’indications prospectives de la part de la Fed ont contribué à faire grimper les rendements des bons du Trésor américain, ce que les économistes considèrent comme un problème pour la banque centrale.

La hausse des rendements a propulsé le taux hypothécaire fixe à 30 ans à 6,71 % cette semaine, son plus haut niveau depuis plus d’un an, selon les données publiées jeudi par l’agence de financement hypothécaire Freddie Mac, ce qui pourrait fragiliser davantage un marché immobilier déjà en difficulté.

“Ironiquement, une hausse des taux pourrait générer moins de volatilité sur les marchés qu’une nouvelle réunion au cours de laquelle les décideurs choisiraient de ne rien changer”, a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial.