Les emplois créés par les multinationales étrangères en Irlande progressent légèrement, tandis que les investissements américains se maintiennent

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* L'Irlande a créé 10.400 emplois au premier semestre, contre 10.000 il y a un an

* La part des investissements en provenance d'Amérique du Nord reste stable, entre 60 % et 65 %

(Plus de détails) par Padraic Halpin

L'Irlande a annoncé mercredi avoir obtenu, au premier semestre 2026, des engagements de la part de multinationales étrangères pour la création de 10.400 emplois, soit une légère hausse par rapport à l'année précédente, les entreprises nord-américaines continuant de représenter une part importante malgré le protectionnisme commercial américain.

L’Irlande dépend fortement des recettes fiscales et des emplois générés par les multinationales étrangères telles qu’Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O . Les entreprises à capitaux étrangers ont presque doublé leurs effectifs en Irlande au cours de la dernière décennie, représentant désormais 11 % de l’ensemble du marché du travail.

Le modèle, en place depuis des décennies, consistant à attirer des emplois provenant principalement d’entreprises américaines dans des secteurs tels que la technologie et l’industrie pharmaceutique, a dû faire face aux fluctuations des politiques tarifaires du président Donald Trump et à sa promesse de rapatrier davantage de production aux États-Unis.

L’agence nationale chargée de l’attraction des investissements étrangers, IDA Ireland, a indiqué que la part des entreprises nord-américaines parmi les 190 nouveaux investissements annoncés au cours du premier semestre était conforme aux tendances historiques, se situant entre 60 % et 65 %. Cette situation s’explique par le nombre élevé d’entreprises américaines déjà implantées en Irlande et par l’ampleur de l’innovation en Amérique du Nord, a-t-il précisé.

L’IDA a indiqué que l’activité d’investissement se concentrait fortement sur des projets technologiques de nouvelle génération, tels que l’intelligence artificielle.

Le directeur général de l’agence, Michael Lohan, a indiqué que les dépenses de recherche et développement dans ce secteur s’élevaient à 1,5 milliard d’euros au premier semestre, contre 2,5 milliards d’euros pour l’ensemble de l’année 2025, suite à l’amélioration des incitations fiscales mises en place par le gouvernement en octobre dernier.

Les chiffres de l’agence ne prennent en compte que les nouveaux emplois et excluent les licenciements, qui ont largement compensé les embauches en 2023 et 2024, lorsque le secteur a connu un ralentissement. La croissance nette de l’emploi a repris l’année dernière , avec une hausse de 1,5 % en glissement annuel.

Bien que certaines grandes entreprises technologiques telles que Meta META.O aient annoncé des suppressions d’emplois dans leurs activités irlandaises cette année, Michael Lohan a déclaré qu’il ne voyait rien de “hors norme” quant au nombre d’emplois nets qui pourraient être créés dans le secteur cette année.