Les emplettes coréennes d'OpenAI profitent aux valeurs technologiques
information fournie par AOF 02/10/2025 à 15:46

(AOF) - Les actions Samsung et SK Hynix ont progressé de respectivement 3,5 et 9,86% à la Bourse de Séoul après avoir annoncé la conclusion d’accord stratégique avec OpenAI. Les deux groupes technologiques fourniront des mémoires informatiques pour le projet Stargate. Celui-ci vise à bâtir les infrastructures physiques et virtuelles pour porter la prochaine génération d'IA. Samsung a précisé que la demande en mémoire du groupe américain devrait atteindre jusqu’à 900 000 plaquettes DRAM par mois.

Le conglomérat coréen " répondra à ce besoin avec une gamme de solutions DRAM qui associent hautes performances et faible consommation d'énergie ".

Par ailleurs, OpenAI a été valorisé 500 milliards de dollars dans le cadre de la cession d'actions par certains employés, affirme Bloomberg

Ces annonces bénéficient aux valeurs technologiques, et en particulier à celles spécialisées dans les semi-conducteurs.

Valeurs associées

ASML HLDG
874,8000 EUR Euronext Amsterdam +3,97%
INFINEON TECHNOLOGIES
34,335 EUR XETRA +2,34%
SOITEC
43,1200 EUR Euronext Paris +6,36%
STMICROELECTRONICS
24,6450 EUR Euronext Paris +2,30%
