Les émissaires russes et US ont discuté de la crise du secteur de l'énergie
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 06:23

L'émissaire spécial du président russe Vladimir Poutine a dit jeudi avoir discuté de la crise que traverse actuellement le secteur de l'énergie avec ses homologues américains lors d'une réunion organisée en Floride.

"Aujourd'hui, de nombreux pays, les Etats-Unis principalement, commencent à mieux comprendre le rôle clé, systémique que jouent le pétrole et le gaz russes pour garantir la stabilité de l'économie mondiale, ainsi que l'inefficacité et la nature destructives des sanctions contre la Russie", a dit Kirill Dmitriev sur Telegram.

(Gleb Bryanski; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Guerre en Iran

