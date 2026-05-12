Les Émirats arabes unis enregistrent une forte croissance de leurs échanges commerciaux avec la Syrie, à mesure que leurs relations se réchauffent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Feras Dalatey

Les échanges commerciaux entre les Émirats arabes unis et la Syrie ont plus que doublé en 2025 et devraient encore progresser, a déclaré mardi un ministre émirati lors d’un forum sur l’investissement à Damas, qui a marqué un réchauffement rapide des relations entre les deux pays.

Le ministre d'État au Commerce extérieur des Émirats arabes unis, Thani Al Zeyoudi, a déclaré lors du premier Forum d'investissement syro-émirati que les échanges commerciaux non pétroliers entre les Émirats arabes unis et la Syrie avaient atteint un niveau record de 1,4 milliard de dollars en 2025, soit une hausse de 132 % par rapport à l'année précédente. Il a ajouté que cette augmentation ouvrait des perspectives d'expansion du commerce bilatéral.

Au cours de cet événement de deux jours, les parties syrienne et émiratie ont conclu une série d’accords préliminaires portant sur des dizaines de projets d’investissement dans les secteurs du tourisme, de la construction, des infrastructures, de l’agriculture, de l’aviation et de la logistique.

Les Émirats arabes unis, farouches opposants aux mouvements islamistes à travers le Moyen-Orient, ont progressé plus lentement que l'Arabie saoudite et le Qatar dans le renforcement de leurs liens avec le nouveau gouvernement syrien dirigé par le président Ahmed al-Sharaa, un ancien commandant d'Al-Qaïda.

Mais une amélioration progressive des relations s'est accélérée depuis le début de la guerre avec l'Iran, les Émirats arabes unis ayant été la cible d'attaques iraniennes et Sharaa ayant exprimé à plusieurs reprises sa solidarité avec Abu Dhabi.

Anwar Gargash, conseiller diplomatique en chef du président des Émirats arabes unis, a déclaré en avril que la Syrie figurait parmi les pays arabes les plus importants ayant “adopté une position positive envers les Émirats arabes unis”.

Le forum sur l’investissement s’est tenu au palais présidentiel de Damas en présence de Sharaa, de ministres et de hauts responsables des deux pays.

Mohamed Alabbar, fondateur du géant émirati de la promotion immobilière Emaar, a déclaré que la société étudiait des projets à Damas d'une valeur pouvant atteindre 12 milliards de dollars, ainsi que des projets sur la côte syrienne d'une valeur pouvant atteindre 7 milliards de dollars.

Le ministre syrien de l'Économie et de l'Industrie, Nidal Shaar, a déclaré que les deux parties avaient convenu de former une délégation technique syrienne qui se rendrait aux Émirats arabes unis dans la période à venir afin d'élaborer un plan global et une feuille de route pour la mise en œuvre des accords récents.

Etihad Airways, la compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, a annoncé lundi la reprise des vols entre Abu Dhabi et Damas à la mi-juin, après avoir suspendu ses opérations en 2012 à la suite du déclenchement du conflit syrien.

La Syrie cherche à attirer les investissements étrangers pour soutenir une économie dévastée par plus d’une décennie de guerre et de sanctions occidentales, dont la plupart ont été levées à la fin de l’année dernière.

Au cours de l'année écoulée, Damas a signé plusieurs protocoles d'accord de plusieurs milliards de dollars avec des investisseurs du Golfe, notamment des entreprises d'Arabie saoudite et du Qatar, tout en concluant des accords avec des entreprises américaines, comme celui portant sur l'exploration pétrolière et gazière en eaux profondes avec Chevron.