Les émetteurs américains d'obligations d'entreprises à très grande échelle inondent le marché avec 18 milliards de dollars de nouveaux titres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy et Gertrude Chavez-Dreyfuss

Lundi, les entreprises ont inondé le marché américain des obligations d'entreprises de 18 milliards de dollars de nouveaux titres, ce qui représente la plus importante émission depuis la vente d'obligations géantes de Meta le 30 avril, ouvrant la voie à ce que les analystes prévoient comme le mois de mai le plus actif en matière d'émissions depuis six ans.

Douze émetteurs notés « investment grade » ont fait appel au marché obligataire américain, selon des acteurs du marché, parmi lesquels l'opérateur mobile américain Verizon Communications et le constructeur automobile japonais Toyota.

Les ventes de la journée font suite à un total de 64 milliards de dollars enregistré au cours de la dernière semaine d'avril. Les émissions d'obligations d'entreprises s'élevaient la semaine dernière à 39 milliards de dollars, en baisse par rapport aux quelque 47 milliards de dollars de la première semaine de mai 2025.

Cette hausse quotidienne des émissions fait suite au mois d'avril le plus intense depuis 2020, lorsque les entreprises se sont ruées sur les liquidités pour survivre à la fermeture initiale liée à la pandémie, ont indiqué les analystes de BofA Global dans un rapport publié le 1er mai. Le volume des opérations notées « investment grade » s'est élevé à 196 milliards de dollars le mois dernier, ont noté les analystes.

Les « hyperscalers » tels qu'Alphabet GOOGL.O et Meta Platforms META.O se sont imposés comme une force dominante sur les marchés primaires cette année, alors qu'ils empruntent pour construire des infrastructures d'intelligence artificielle. Ils ont émis environ 110 milliards de dollars d'obligations depuis le début de l'année 2026, soutenant ainsi 20 milliards de dollars supplémentaires de financement de centres de données. Au total, cela représente environ 15,5% du volume total des émissions de qualité « investment grade », contre seulement 3% il y a un an, selon Nathaniel Rosenbaum, responsable de la stratégie de crédit « high-grade » aux États-Unis chez J.P. Morgan.

Ces entreprises "jouent dans la cour des grands en termes d'expansion de leur empreinte d'endettement", a déclaré Rosenbaum. "D'ici la fin de l'année, nous pensons que le secteur technologique pourrait facilement dépasser celui des banques américaines en termes de taille."

Les banques ont traditionnellement dominé les émissions obligataires américaines, reflétant leur dépendance structurelle vis-à-vis des marchés de financement de gros. Mais la hausse rapide des emprunts des entreprises technologiques commence à modifier cette dynamique de longue date.

Alphabet, la société mère de Google, a levé la semaine dernière 9 milliards d’euros et 8,5 milliards de dollars canadiens sur les marchés obligataires européens et canadiens. Meta, le dernier hyperscaler à faire appel au marché obligataire américain, a vendu le 30 avril une série de six émissions obligataires d’une valeur totale de 25 milliards de dollars.

Les hyperscalers sont bien placés pour émettre 250 milliards de dollars d'obligations sur les marchés publics cette année, selon Meghan Robson, responsable de la stratégie de crédit américaine chez BNP Paribas. En effet, les entreprises choisissent de s'assurer un financement tant que la demande des investisseurs reste solide et avant qu'une éventuelle réévaluation du risque ne se traduise par des taux de base plus élevés ou des écarts plus importants, selon les analystes.

Ce calcul est particulièrement pertinent si les pressions inflationnistes liées à l'énergie maintiennent les banques centrales dans l'expectative ou retardent tout cycle d'assouplissement, ont-ils déclaré.

Au total, Robson prévoit 185 milliards de dollars d'émissions d'obligations IG en mai et 1 850 milliards de dollars pour 2026, ce qui constituerait un record annuel. Outre les opérations liées à l'IA, les transactions opportunistes ont également contribué au volume de cette année, a-t-elle noté.

"Il y a eu plus d'émissions opportunistes cette année que nous ne l'aurions prévu", a déclaré Robson.

Google et Meta n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette ruée de fin de printemps intervient dans un contexte d’inquiétudes inflationnistes, le conflit prolongé entre les États-Unis, Israël et l’Iran ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz ayant entraîné une hausse des prix du pétrole, qui a à son tour fait grimper les rendements obligataires et alourdi les coûts d’emprunt.

Pour les émetteurs, cependant, la décision d’accélérer l’offre reflète un compromis tactique. Alors que les rendements globaux sont élevés, les écarts de crédit — la prime que les entreprises paient par rapport aux bons du Trésor — restent relativement faibles, préservant des conditions de financement attractives d’un point de vue historique.

Les écarts entre les obligations d'entreprises et les bons du Trésor continuent de renforcer ce scénario. Malgré la hausse des coûts d'emprunt pour les gouvernements, les écarts de crédit se sont maintenus à des niveaux historiquement serrés, indiquant que les investisseurs considèrent toujours les bilans des entreprises comme globalement résilients.

"Cette divergence suggère que les marchés considèrent le scénario le plus probable comme un choc stagflationniste modéré, suffisant pour contraindre les banques centrales, mais pas assez pour poser des risques à long terme plus graves", a déclaré Lotfi Karoui, stratège en crédit multi-actifs chez PIMCO, dans une note.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a clôturé lundi à 4,41%, tandis que l'écart moyen des obligations de qualité « investment grade » par rapport aux bons du Trésor s'établissait vendredi à 78 points de base, selon l'indice ICE BofA Corporate Bond.