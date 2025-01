Les embauches sont reparties à la baisse au quatrième trimestre 2024 (Urssaf)

(AOF) - Au quatrième trimestre 2024, le nombre de déclarations d’embauche de plus d’un mois (hors intérim) est reparti à la baisse (- 2,4 %) après une stabilisation (+ 0,0 %) observée au trimestre précédent, rapport l’Urssaf. Cela porte à - 5,0 % l’évolution sur un an. Avec un peu moins de 2,3 millions de déclarations, leur niveau reste supérieur de 5,7 % à celui du dernier trimestre 2019, avant la crise Covid, précise l’organisme. Le repli de ce trimestre résulte des baisses conjointes des déclarations d’embauche en CDI et de celles en CDD de plus d’un mois.