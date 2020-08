Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les élections US auront lieu le 3 novembre comme prévu-conseillers de Trump Reuters • 02/08/2020 à 19:20









WASHINGTON, 2 août (Reuters) - La Maison blanche et l'équipe de campagne de Donald Trump ont cherché dimanche à mettre un terme à la polémique suscitée par les propos du président américain sur le report du vote de 2020, en réaffirmant que l'élection présidentielle aurait bien lieu le 3 novembre. Le chef de cabinet de la Maison blanche, Mark Meadows, a déclaré que Donald Trump avait voulu exprimer ses inquiétudes sur les risques de fraude liés à des votes par correspondance lorsqu'il avait évoqué le sujet d'un report. "Nous allons organiser une élection le 3 novembre et le président va gagner", a déclaré Mark Meadows sur CBS. Même tonalité du côté de Jason Miller, conseiller de Donald Trump pour la campagne présidentielle, qui a déclaré sur "Fox News Sunday": "Les élections auront lieu le 3 novembre et le président Trump veut que les élections aient lieu le 3 novembre." L'idée d'un report de l'élection avait été immédiatement rejetée aussi bien par ses adversaires démocrates que par son propre camp républicain au Congrès, seule institution compétente pour une telle décision. (Doina Chiacu, version française Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.