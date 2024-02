Les élections qui pourraient impacter les marchés en 2024

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Pour de nombreux analystes, le plus grand risque pour les marchés financiers en 2024 est le risque géopolitique lié aux différentes élections qui vont se produire dans le monde et qui pourraient redessiner les relations internationales. Découvrons dans cet article quelques-unes des plus importantes élections qui pourraient impacter les marchés en 2024.

2024 : Année historique dans le nombre d'élections

En 2024, un nouveau record sera établi en matière d'élections et de test pour la démocratie avec la tenue de plus de 60 élections où presque la moitié de la population mondiale pourra exercer son droit de vote. Ces élections comprendront des scrutins présidentiels, législatifs, régionaux, ainsi que municipaux, couvrant différents processus électoraux tout au long de l'année.

Quelles sont les élections les plus importantes de 2024 ?

Taiwan continue de soutenir un président pro-indépendance

Le 13 janvier 2024, William Lai a remporté l'élection présidentielle taïwanaise, mettant ainsi fin à son mandat de vice-président qui avait duré plusieurs années. En tant que candidat-leader du Parti démocratique progressiste (DPP) défendant la position pro-indépendance de Taiwan, le nouveau président sera confronté à plusieurs défis, notamment un parlement divisé, qui pourraient avoir des implications significatives sur la mise en œuvre de son programme politique et sur les relations du pays avec la Chine. Il prendra officiellement ses fonctions le 20 mai 2024.

Une femme à la tête du Mexique

La date du 2 juin 2024 sera une date importante pour les Mexicains, car ils vont devoir choisir entre Claudia Sheinbaum, maire de Mexico, et Xóchitl Gálvez, sénatrice mexicaine. Une femme prendra donc la tête du pouvoir pour la première de l'histoire du pays. Alors que Claudia Sheinbaum est la favorite du parti au pouvoir, Morena (Movimiento de Regeneración Nacional ou Mouvement de régénération nationale), Xóchitl Gálvez fait partie de l'opposition.

De nombreuses élections en Afrique

Le continent s'apprête à vivre une année électorale intense en 2024 avec des élections présidentielles et générales prévues dans presque 20 pays du continent. Plusieurs nations africaines pourraient donc connaître des changements dans leur majorité comme en Afrique du Sud, en Algérie, à Madagascar et en Tunisie. D'autres pays du continent, tels que le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Ghana, le Tchad, le Soudan du Sud, l'Éthiopie, le Mozambique et la Namibie, organiseront également des élections cette année.

USA : Trump vs Biden de nouveau ?

En novembre 2024, les électeurs américains auront à décider s'ils souhaitent renouveler le mandat de Joe Biden en tant que président des Etats-Unis ou le remplacer par un républicain, très probablement Donald Trump, malgré ses nombreux problèmes judiciaires. Les données historiques suggèrent que le S&P 500 a enregistré des performances positives lors des années électorales dans plus de 80 % des cas depuis 1928.

Renouvellement du Parlement européen

Les élections européennes, qui auront lieu du 6 au 9 juin 2024, permettront aux Européens de choisir leurs représentants au Parlement européen, composé de 720 députés européens, également appelés eurodéputés. Chaque pays dispose d'un nombre fixe de députés en fonction de sa population. Selon les résultats, le Parlement européen pourrait entraver le développement de la législation européenne ou rejeter le budget.

Autres élections de 2024

Parmi les autres élections importantes à suivre en 2024, le plus grand pays démocratique d'Asie du sud-est, l'Indonési​e, devra choisir un successeur à son président actuel, Joko Widodo. On retrouve aussi les élections en Inde et en Afrique du Sud qui pourraient respectivement soutenir un 2e mandat de l'actuel Premier ministre indien, Narendra Modi, et un 2e mandat du président actuel sud-africain, Cyril Ramaphosa. Le Royaume-Uni, le Pakistan, la Biélorussie, la Russie, le Brésil, le Panama ou encore le Venezuela, parmi d'autres élections, seront à suivre en 2024.

Comment profiter de ces élections sur les marchés financiers ?

Les élections, notamment présidentielles, peuvent avoir un impact significatif sur divers aspects des politiques gouvernementales des différents pays, car elles peuvent influencer les politiques budgétaires, fiscales, internationales et commerciales des différents pays.

Les ajustements possibles de ces différentes politiques peuvent influencer les flux financiers entre les nations et redéfinir les priorités en matière de coopération et de concurrence, ce qui crée souvent un environnement dynamique propice aux opportunités sur les marchés financiers.

Les investisseurs à long terme pourraient considérer cette période comme une occasion d'ajuster leurs portefeuilles en fonction des perspectives à long terme découlant des nouvelles politiques en se concentrant sur certains secteurs d'activité qui peuvent profiter des nouvelles politiques.

D'autre part, les réactions immédiates des marchés après l'annonce des résultats électoraux peuvent aussi être exploitées par les traders actifs, notamment via le scalping et le day trading. La volatilité accrue de certains actifs peut en effet offrir des opportunités de trading à court terme.