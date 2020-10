Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les élections législatives commencent en Egypte Reuters • 24/10/2020 à 10:45









LE CAIRE, 24 octobre (Reuters) - Les bureaux de vote ont ouvert samedi en Egypte pour des élections législatives qui s'étaleront sur plusieurs semaines et devraient renforcer l'influence des partisans du président Abdel Fattah al Sissi. Le premier tour s'achèvera dimanche et un second tour est prévu les 7 et 8 novembre. Les résultats ne devraient pas être connus avant début décembre. Le scrutin se tient en fonction d'une nouvelle loi électorale selon laquelle la moitié des 568 sièges en jeu seront alloués à des listes présélectionnées, une disposition critiquée par l'opposition qui estime qu'elle favorise les partisans du pouvoir en place. Ancien général et patron de l'armée, Abdel Fattah al Sissi a remplacé en 2013 le président démocratiquement élu Mohammed Morsi, issu de l'organisation islamiste des Frères musulmans. Il n'a cessé depuis de verrouiller son pouvoir en réprimant l'opposition. (Aidan Lewis, version française Patrick Vignal)

